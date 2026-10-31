影／評台北市長辯論會 卓榮泰：2人都很認真但看誰願景較清晰可行

台北市長選戰首場電視辯論今天登場，台北市長蔣萬安與對手民進黨候選人沈伯洋交鋒，行政院長卓榮泰說，他覺得兩個人都很認真，市民朋友都希望看到針對未來的政見做多一點的闡述，及看哪一位候選人提出未來的願景比較清晰可行、有步驟，做為在投票時的判斷跟依據。

行政院長卓榮泰今天下午到國1汐止地磅站南站視察「國道1號五堵交流道至汐止交流道路段拓寬工程」辦理情形。媒體詢問院長是否有看直播，詢問對沈伯洋的看法，覺得他的表現怎麼樣？

卓榮泰說，他覺得兩個人都很認真，市民朋友都希望看到針對未來的政見做多一點的闡述，讓大家在投票的選擇當中，有更好的判斷跟依據。

卓榮泰表示，大家會用這種角度來看，哪一位候選人提出未來的願景比較清晰，而且可行，在未來的幾年有步驟，他覺得要為所有參加選舉的候選人都為他們加油，大家都很努力。

行政院長卓榮泰今天下午到國1汐止地磅站南站視察。記者游明煌／攝影

行政院長卓榮泰今天下午到國1汐止地磅站南站視察。記者游明煌／攝影