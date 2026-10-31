快訊

離大選不到1個月！台中市議員江和樹兒子遭逮 涉嫌經營賭場多人交保

結辯最後2分鐘留給柯文哲 蔣萬安曝原因：有基礎才能快速建設台北

西門町酒吧不當搜索喚醒憤怒和傷痛 台灣同志遊行估15萬人站出來

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安狂翻舊帳猛攻沈伯洋發言 莊瑞雄：市長連任不能靠對手剪貼簿過關

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
2026台北市長候選人電視辯論會今天舉行，尋求連任的國民黨台北市長蔣萬安說明參選政見。記者潘俊宏／攝影
2026台北市長候選人電視辯論會今天舉行，尋求連任的國民黨台北市長蔣萬安說明參選政見。記者潘俊宏／攝影

2026台北市長選舉電視辯論今中午登場，蔣萬安沈伯洋正面交鋒，其中蔣多次引用沈過去發言。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，候選人言論可以接受檢驗，「蔣萬安對沈伯洋的過去倒背如流，台北市民更想知道，你對台北的未來有沒有胸有成竹？」莊更說，市長連任要靠政績，不能靠對手的剪貼簿過關。

2026九合一選舉

莊瑞雄表示，現任市長尋求連任，最應回答的是4年做了什麼、哪些承諾尚未完成，以及下一個4年如何處理交通、住宅、育兒與都市更新等問題。蔣萬安花這麼多時間整理對手過去言論，也應用同樣力氣說清楚自己的施政成果與具體方案，「辯論台上最該翻開的是自己的成績單，不能整場只翻對手的舊文章。」

針對雙城論壇爭議，莊瑞雄說，沈伯洋在辯論中提出，蔣萬安2022年也曾主張，面對共機擾台，舉辦雙城論壇應該三思；蔣萬安應說明，當年所指的安全風險如今如何評估、防範，「安全標準不能跟著市長換人，當年問別人的問題，今天自己也要回答。」

莊瑞雄表示，城市交流應建立在對等、尊嚴與安全基礎上，市長有責任交代交流具體成果，也要說明政治與資安風險如何把關，「市民要看的，不只是市長跟誰握了手，更是替台北帶回什麼、守住什麼。」

對於蔣萬安引用普發現金等發言，莊瑞雄表示，沈伯洋已說明原文另有前提，就應把完整內容攤開檢驗，「問人家『這句話誰說的』之前，先把『這句話怎麼說的』講完整。」他強調，政治攻防可以尖銳，但引用應忠於原意，「背得出對手說過什麼，更要答得出自己為市民做成什麼。市長連任要靠政績，不能靠對手的剪貼簿過關！」

民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜則表示，蔣萬安提到大巨蛋、輝達、鮮奶等政策，這些建設與福利都有價值，也應肯定相關工作人員努力，但「都是一棒接一棒的事情，並不全是他自己的功勞」。

陳培瑜說，政治人物當然要接受過去言論檢驗，但也應回到完整事實與脈絡。台北市民關心的還包括校園安全、老舊社區改善，以及未來4年城市方向，希望接下來多談政策、少一點負面標籤。

蔣萬安 沈伯洋 莊瑞雄 2026九合一選舉 台北市選舉 辯論

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

北市長辯論激戰！學者評沈伯洋天馬行空 蔣萬安攻守俱佳「有助吸引中間選民」

北市長辯論今登場…蔣拋政績 沈避被激怒

北市長辯論「蔣」清楚市民自能「審」明白

沈伯洋問可否加LINE約下次辯論 蔣萬安：雙方團隊可溝通協調

相關新聞

北市長辯論激戰！學者評沈伯洋天馬行空 蔣萬安攻守俱佳「有助吸引中間選民」

今午進行台北市長選舉首場電視辯論，台北市長蔣萬安激烈交鋒民進黨台北市長候選人沈伯洋。學者表示，首場北市電視辯論對蔣萬安較加分，蔣克服感冒、從容展現市政熟稔度，穩健踏實，清晰說明政績與AI願景，攻守得宜有助吸引中間選民；相較之下，沈伯洋顯得天馬行空。

沈伯洋辯論時當面邀加Line 蔣萬安稱沒問題…透露2人私下聊什麼

北市長選舉首場電視辯論交鋒，民進黨候選人沈伯洋直接在辯論時，邀蔣萬安下一次辯論，並稱「如果現在沒辦法決定，晚一點加Line也可以」。辯論後，蔣萬安也被問，是否已經有跟沈加Line？蔣受訪也透露，剛休息時，有關心彼此的身體狀況，「我也很謝謝沈委員的關心，就是給彼此加油打氣。」

結辯最後2分鐘留給柯文哲 蔣萬安曝原因：有基礎才能快速建設台北

台北市長選戰首場電視辯論交鋒，台北市長蔣萬安辯論結論時，提到市政「一棒接一棒」，並感謝柯文哲前市長，為台北市打下堅實基礎。對於最後結論兩分鐘留給民眾黨創黨主席柯文哲，蔣萬安說，因為他在很多場合都不斷強調，「市政是一棒接一棒」。

台北市長辯論／對比當年陳水扁 學者指沈伯洋說服力大減：神情垮掉卻要給市民希望

台北市長選舉首場電視辯論今日登場，台北市長蔣萬安交鋒民進黨台北市長候選人沈伯洋。學者表示，沈伯洋的溫暖親切形象在辯論中消失，結辯時更是「臉都垮了」，令說服力大減，且沈欠缺行政經驗與法規熟悉度，更顯挑戰者弱勢。

4年後台北市民生活會出現什麼改變？ 蔣萬安、沈伯洋願景曝光

台北市長候選人電視辯論會今天登場，媒體人提問藍綠候選人4年後的市民生活會出現什麼改變？市長蔣萬安結合任內政績，市民一天生活與育兒減工時、捷運完工、第二運動中心到幸福住宅等有關，民進黨候選人沈伯洋認為，關鍵在於怎麼樣讓大家更優閒的生活？

蔣萬安連番開火「雙城論壇是滲透破口誰說的？」 沈伯洋反擊這一句

2026台北市長選戰首場電視辯論第二次交叉詰問中，台北市長蔣萬安細數民進黨候選人沈伯洋過去言論，包含「雙城論壇是滲透破口」、「中國飛彈打過來對我們有很大幫助」、「普發一萬是中共先窮台後」、「我比較吃廢死這套」、「希望以後台北有獨立公投」等，這幾句話是誰說的？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。