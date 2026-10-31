蔣萬安狂翻舊帳猛攻沈伯洋發言 莊瑞雄：市長連任不能靠對手剪貼簿過關

2026台北市長選舉電視辯論今中午登場，蔣萬安與沈伯洋正面交鋒，其中蔣多次引用沈過去發言。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，候選人言論可以接受檢驗，「蔣萬安對沈伯洋的過去倒背如流，台北市民更想知道，你對台北的未來有沒有胸有成竹？」莊更說，市長連任要靠政績，不能靠對手的剪貼簿過關。

莊瑞雄表示，現任市長尋求連任，最應回答的是4年做了什麼、哪些承諾尚未完成，以及下一個4年如何處理交通、住宅、育兒與都市更新等問題。蔣萬安花這麼多時間整理對手過去言論，也應用同樣力氣說清楚自己的施政成果與具體方案，「辯論台上最該翻開的是自己的成績單，不能整場只翻對手的舊文章。」

針對雙城論壇爭議，莊瑞雄說，沈伯洋在辯論中提出，蔣萬安2022年也曾主張，面對共機擾台，舉辦雙城論壇應該三思；蔣萬安應說明，當年所指的安全風險如今如何評估、防範，「安全標準不能跟著市長換人，當年問別人的問題，今天自己也要回答。」

莊瑞雄表示，城市交流應建立在對等、尊嚴與安全基礎上，市長有責任交代交流具體成果，也要說明政治與資安風險如何把關，「市民要看的，不只是市長跟誰握了手，更是替台北帶回什麼、守住什麼。」

對於蔣萬安引用普發現金等發言，莊瑞雄表示，沈伯洋已說明原文另有前提，就應把完整內容攤開檢驗，「問人家『這句話誰說的』之前，先把『這句話怎麼說的』講完整。」他強調，政治攻防可以尖銳，但引用應忠於原意，「背得出對手說過什麼，更要答得出自己為市民做成什麼。市長連任要靠政績，不能靠對手的剪貼簿過關！」

民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜則表示，蔣萬安提到大巨蛋、輝達、鮮奶等政策，這些建設與福利都有價值，也應肯定相關工作人員努力，但「都是一棒接一棒的事情，並不全是他自己的功勞」。

陳培瑜說，政治人物當然要接受過去言論檢驗，但也應回到完整事實與脈絡。台北市民關心的還包括校園安全、老舊社區改善，以及未來4年城市方向，希望接下來多談政策、少一點負面標籤。