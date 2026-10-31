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侯友宜、李四川變裝胡迪和巴斯光年 萌孩嗨翻包圍府中

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市長侯友宜與新北市長候選人李四川分別變裝為迪士尼經典動畫「玩具總動員」中的靈魂人物「胡迪警長」與「巴斯光年」驚喜現身，瞬間成為現場最受矚目的驚喜亮點。圖／李四川競辦提供
新北市長侯友宜與新北市長候選人李四川分別變裝為迪士尼經典動畫「玩具總動員」中的靈魂人物「胡迪警長」與「巴斯光年」驚喜現身，瞬間成為現場最受矚目的驚喜亮點。圖／李四川競辦提供

「2026府中奇幻城」壓軸活動「府中搞什麼鬼」萬聖節活動今天下午熱鬧登場，新北市長侯友宜與新北市長候選人李四川分別變裝為迪士尼經典動畫「玩具總動員」中的靈魂人物「胡迪警長」與「巴斯光年」驚喜現身，兩人一出場便齊聲高喊經典台詞「飛向宇宙、浩瀚無垠」，炒熱全場氣氛，瞬間成為現場最受矚目的驚喜亮點。

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兩人的吸睛裝扮立刻吸引大批大小朋友湧上前圍觀拍照，沿街發放糖果的過程中，歡笑聲與驚呼聲不斷。現場甚至有小朋友恰巧化身為「迷你版」小巴斯光年，看到「大巴斯光年」李四川時興奮跑向前互動合影，溫馨可愛的畫面融化在場眾人，家長們也紛紛熱情比出李四川3號的「OK」手勢表達支持。

李四川在活動中表示，「玩具總動員」裡的胡迪警長與巴斯光年是相互信賴的至交好友與最佳拍檔，正如他與侯友宜市長多年來在市政工作上並肩作戰的深厚情誼。兩人一同出席萬聖節盛會，除了與市民共創美好回憶外，更象徵著將攜手延續市政、守護404萬新北市民的絕佳默契。

李四川強調，未來若接棒侯友宜市長，將持續守護新北市，致力為市民打造充滿歡樂與活力的宜居城市，並透過完善的親子育兒友善政策，讓每一位小朋友都能平安、健康、快樂地成長，延續新北的幸福願景。

今日的盛會除了雙首長同台變裝吸睛外，現場也吸引了許多地方政壇人士共襄盛舉。包括市議員林國春、劉美芳，以及市議員候選人周韋翰、鄧凱勛等人也一同出席參與，與民眾同樂並感受府中商圈濃厚的萬聖節歡樂氣氛。

隨著變裝踩街與各項趣味活動的展開，府中街區湧入大量人潮與家庭客群。此次活動不僅成功帶動商圈的熱鬧買氣，也展現了新北市府長期推動在地文化與節慶活動的豐碩成果，為大小朋友留下難忘的萬聖節回憶。

新北市長候選人李四川今天變裝為迪士尼經典動畫「玩具總動員」中的「巴斯光年」驚喜現身，瞬間成為現場最受，矚目的驚喜亮點，萌孩嗨翻包圍府中同樂。圖／李四川競辦提供
新北市長候選人李四川今天變裝為迪士尼經典動畫「玩具總動員」中的「巴斯光年」驚喜現身，瞬間成為現場最受，矚目的驚喜亮點，萌孩嗨翻包圍府中同樂。圖／李四川競辦提供

新北市長候選人李四川今天變裝為迪士尼經典動畫「玩具總動員」中的「巴斯光年」驚喜現身，瞬間成為現場最受，矚目的驚喜亮點，萌孩嗨翻包圍府中同樂。圖／李四川競辦提供
新北市長候選人李四川今天變裝為迪士尼經典動畫「玩具總動員」中的「巴斯光年」驚喜現身，瞬間成為現場最受，矚目的驚喜亮點，萌孩嗨翻包圍府中同樂。圖／李四川競辦提供

新北市長侯友宜與新北市長候選人李四川分別變裝為迪士尼經典動畫「玩具總動員」中的靈魂人物「胡迪警長」與「巴斯光年」驚喜現身，瞬間成為現場最受矚目的驚喜亮點。圖／李四川競辦提供
新北市長侯友宜與新北市長候選人李四川分別變裝為迪士尼經典動畫「玩具總動員」中的靈魂人物「胡迪警長」與「巴斯光年」驚喜現身，瞬間成為現場最受矚目的驚喜亮點。圖／李四川競辦提供

新北市長候選人李四川今天變裝為迪士尼經典動畫「玩具總動員」中的「巴斯光年」驚喜現身，瞬間成為現場最受，矚目的驚喜亮點，萌孩嗨翻包圍府中同樂。圖／李四川競辦提供
新北市長候選人李四川今天變裝為迪士尼經典動畫「玩具總動員」中的「巴斯光年」驚喜現身，瞬間成為現場最受，矚目的驚喜亮點，萌孩嗨翻包圍府中同樂。圖／李四川競辦提供

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