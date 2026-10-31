公投、選戰雙催票 楊文科喊竹縣「藍綠戰爭」力挺徐欣瑩接棒

國民黨今天在新竹縣體育館舉辦「AI正來電，核能才有電」桃竹竹苗場，新竹縣長楊文科登台催出公投同意票，強調AI時代算力需要穩定電力，竹科更視水、電為生命線；他也力挺國民黨候選人徐欣瑩接棒，喊話支持者拿出客家精神，一票一票拉、全力拚勝選。

楊文科表示，面對過去混亂的能源問題，要用人民的力量，讓政府真正廢除非核家園，讓台灣可以使用核能發電。

談到AI產業，楊文科點名馬斯克、輝達執行長黃仁勳，並呼應國民黨主席鄭麗文所稱，AI時代算力就是國力，台灣若要發展AI產業，穩定且充足的電力不可或缺，對竹科而言，水、電更是科技產業的生命線。

楊文科隨即向台下高喊，「如果停電的話，大家覺得多麼的不舒服，大家說對不對？」支持者齊聲回應「對」。他接著催票，強調公投：「那一張票你就蓋同意就對了，好不好？」台下再度高喊「好」，現場掌聲與呼喊聲不斷。

話鋒一轉，楊文科將公投造勢拉回年底選戰。他說，桃竹竹苗是全台客家鄉親最多的地區，四縣市鄉親「最動腦筋、最有判斷力」，桃園市長張善政、新竹市長高虹安及苗栗縣長鍾東錦都爭取連任，已有很好的基礎。

至於新竹縣，楊文科表示，自己要將縣政交棒給徐欣瑩，徐欣瑩與高虹安、張善政都是理工博士，在這樣的基礎下，要讓新竹縣繼續發光發亮，就要支持徐欣瑩。

楊文科更將新竹縣長選戰定調為藍綠對決，直言：「我們新竹縣碰到的是民進黨，我們是國民黨對民進黨的戰爭」，呼籲支持者拿出決心及堅毅不拔的客家精神，「一票一票拉，百票、千票、萬票」，只要大家努力就一定會勝利。

距離選舉剩下20多天，楊文科也喊話支持者全力衝刺。他表示，國民黨提名徐欣瑩參選新竹縣長、交大博士吳旭智參選竹北市長，兩人不僅具博士學位及專業學識，更有規畫、執行能力，且「清清白白、實實在在做事」，更盛讚兩人是「國民黨有史以來最優秀的兩位人選」，為兩人催票。

新竹縣長楊文科登台催出公投同意票，強調AI時代算力需要穩定電力，竹科更視水、電為生命線；他也力挺國民黨候選人徐欣瑩接棒。記者黃羿馨／攝影