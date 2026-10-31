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萬聖節變抓鬼節！ 魏嘉賢遭造謠「被退選」 強調花蓮縣長絕對選到底

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
無黨籍花蓮縣長候選人魏嘉賢遭有心人士造謠「被退選」，今天請來道士「抓鬼」破除謠言。圖／魏嘉賢競總提供
無黨籍花蓮縣長候選人魏嘉賢遭有心人士造謠「被退選」，今天請來道士「抓鬼」破除謠言。圖／魏嘉賢競總提供

花蓮縣長選舉泛藍三腳督選情激烈，無黨籍魏嘉賢近日傳出「被退選」，魏嘉賢今天駁斥是不實謠言，強調「一定選到底」；還請來道士上演「抓鬼秀」，呼籲民眾一同抓出散播假民調、假消息的「骯髒鬼」。

2026九合一選舉

花蓮縣長選舉3名主要候選人，除了魏嘉賢，還有國民黨吉安鄉長游淑貞，及獲得民進黨支持的無黨籍議長張峻。魏嘉賢從國民黨出走，在3人中最早掛起看板並表態參選，選戰一路走來非常積極，提出相當多政見也勤跑各鄉鎮爭取支持，卻一再遭有心人士刻意散發他「要退選」的不實傳聞，讓他相當困擾。

魏嘉賢今天表示，近日陸續接到支持者反映，中、南區的鳳林、光復、瑞穗、玉里等文健站、福氣站，有特定陣營人士刻意放假消息，稱「魏嘉賢將退選」，甚至說以副縣長職位作為交換條件，相當惡質。

「絕對不退選，一定選到底」魏嘉賢強調絕沒有退選、接受其他職務安排或交換條件的可能。今天是西洋萬聖節，他特地請道士到競選總部，上演「抓鬼秀」，手持「退網軍」、「退黑金」、「退假民調」、「退假消息」的符咒，呼籲民眾向檢調機關檢舉，或提供錄音、錄影等具體事證，由競總協助處理，一同「抓鬼」。

魏嘉賢再次拋出政見發表會議題，表示自己登記參選時就勾選願意參加縣選委會公辦政見發表會，但目前為止只有他一人參加，向其他候選人喊話，提出具體政見，接受民眾檢驗。

無黨籍花蓮縣長候選人魏嘉賢遭有心人士造謠「被退選」，今天請來道士「抓鬼」，強調絕對參選到底。圖／魏嘉賢競總提供
無黨籍花蓮縣長候選人魏嘉賢遭有心人士造謠「被退選」，今天請來道士「抓鬼」，強調絕對參選到底。圖／魏嘉賢競總提供

無黨籍花蓮縣長候選人魏嘉賢遭有心人士造謠「被退選」，今天請來道士「抓鬼」，強調絕對參選到底。圖／魏嘉賢競總提供
無黨籍花蓮縣長候選人魏嘉賢遭有心人士造謠「被退選」，今天請來道士「抓鬼」，強調絕對參選到底。圖／魏嘉賢競總提供

萬聖節 魏嘉賢 假消息 2026九合一選舉 花蓮縣選舉 無黨籍 游淑貞 張峻

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