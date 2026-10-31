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走訪斗六西市場拜票 劉建國：百年老市場修繕活化應傾聽地方意見
雲林縣斗六西市場已有近百年歷史，今年曾引發拆除重建爭議，市公所7月宣布不再推動拆除，民進黨雲林縣長候選人劉建國今天到斗六西市場掃街拜票，針對傳統市場經營環境與保存議題。他表示，城市發展更應兼顧文化保存與在地生活，讓老市場成為斗六舊城再生的重要據點。
劉建國今天與斗六市長候選人尹令瑛、縣議員江文登、民進黨雲林縣黨部主委江宗保等人走訪市場與攤商互動、拜票。
針對西市場拆除爭議，劉建國表示，西市場不只是民眾採買的場所，也是斗六舊城文化的一部分，後續修繕活化應持續傾聽攤商及地方意見，在改善建築安全、老舊管線與市場環境的同時，也要兼顧攤商生計及文化保存。
劉建國指出，西市場鄰近斗六火車站、太平老街及雲中街文創聚落，過去推動文化聚落保存計畫，就是希望串聯這些歷史場域，讓市民及下一代更認識斗六的故事。
他今天再次走進市場，也希望透過持續溝通，讓百年老市場保留歷史特色，同時找到符合現代需求的活化方式。
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