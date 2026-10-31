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出席國民黨桃竹竹苗萬人造勢 高虹安挺蔣萬安英文好：遭選舉奧步抹黑

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
國民黨今天下午在新竹縣立體育館舉行「AI正來電 核能才有電 公投造勢」桃竹竹苗場，號召萬人造勢，桃竹竹苗4名縣市長輪番助講。其中，爭取連任的無黨籍新竹市長高虹安也率多名藍營候選人上台致詞。記者黃羿馨／攝影
國民黨今天下午在新竹縣立體育館舉行「AI正來電 核能才有電 公投造勢」桃竹竹苗場，號召萬人造勢，桃竹竹苗4名縣市長輪番助講。其中，爭取連任的無黨籍新竹市長高虹安也率多名藍營候選人上台致詞。記者黃羿馨／攝影

國民黨今天下午在新竹縣立體育館舉行「AI正來電 核能才有電 公投造勢」桃竹竹苗場，號召萬人造勢，桃竹竹苗4名縣市長輪番助講。其中，爭取連任的無黨籍新竹市長高虹安也率多名藍營候選人上台，高虹安細數多項政績、縣市合作成果，她也隔空力挺台北市長蔣萬安英文真的很好」，豈料遭選舉奧步抹黑，呼籲支持者當後盾繼續相挺。

2026九合一選舉

高虹安今天與多名國民黨新竹市議員候選人都到新竹縣參與藍營造勢活動，同台還有國民黨新竹市黨部主委王志豪、前立委呂學樟等人。

高虹安說，選舉難免會遇到「狂風暴雨」，但很多人看到她總會說，自己是遭逢「槍林彈雨」，正是因為對手民進黨挾著媒體、網路與府院黨大軍壓境，確實很多時候讓人覺得好無助，但今天看到縣市長手牽手站在一起，還集結著台下縣民、市民的力量，都讓人在桃竹苗看到好的希望。

高虹安接著細數自己與桃園市長張善政、新竹縣長楊文科與苗栗縣長鍾東錦近年的跨縣市合作成果，包含2023年推出桃竹竹苗TPASS通勤月票，迄今突破4500萬人次使用，正是縣市合作最好範例，「這不是看單一縣市利益，而是看生活圈的利益。」她並強調桃竹苗鄉親不少是跨縣市通勤、工作者，更應該要縣市共好、縣市合作。

接著談及爭取連任的選情，高虹安也透露自己每一次到外面跑行程，常有長輩告訴她「妳穩啦，對手是誰，我都不知道」、「妳是躺著選」，但她聽到這樣訊息反而比較擔心，因為面對選舉絕對不可以鬆懈。

高虹安說，有時網路一打開，都會看到蔣萬安、張善政，甚至是她自己被P了好多醜圖，或是講話內容會被擷取講的不好聽的片段，並接著問台下支持者「蔣萬安英文會不好嗎？我跟他一起共事過，蔣萬安英文真的很好，但卻因為英文回答中間講了一些中文，就被剪了片段「無限迴圈不停放大」，這正是選舉出奧步、抹黑候選人。

高虹安最後也強調自己任內推出多項福利，包含藍營議員提案敬老卡加碼，其實在前市長林智堅時期就提案過，但未被接受，自己任內後推出，並將點數增至1200點且能首創在農會、藥局使用；市府9月推出長者健保費自負額全免，如今很遺憾立院三讀通過後「聽說不副署，還要看著卓榮泰的心情」種種狀況，盼大家全力支持她與藍營候選人。

國民黨今天下午在新竹縣立體育館舉行「AI正來電 核能才有電 公投造勢」桃竹竹苗場，號召萬人造勢，桃竹竹苗4名縣市長輪番助講。其中，爭取連任的無黨籍新竹市長高虹安也率多名藍營候選人上台致詞。記者黃羿馨／攝影
國民黨今天下午在新竹縣立體育館舉行「AI正來電 核能才有電 公投造勢」桃竹竹苗場，號召萬人造勢，桃竹竹苗4名縣市長輪番助講。其中，爭取連任的無黨籍新竹市長高虹安也率多名藍營候選人上台致詞。記者黃羿馨／攝影

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