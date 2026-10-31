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吳伯雄坐輪椅上台喊：桃竹竹苗要連線成功 讚張善政如見李國鼎

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
國民黨前主席吳伯雄、前桃園縣長吳志揚今到新竹縣，出席「AI正來電 核能才有電」公投造勢桃竹竹苗場。記者黃羿馨／攝影
國民黨前主席吳伯雄、前桃園縣長吳志揚今到新竹縣，出席「AI正來電 核能才有電」公投造勢桃竹竹苗場。記者黃羿馨／攝影

國民黨前主席吳伯雄、前桃園縣長吳志揚今到新竹縣，出席「AI正來電 核能才有電」公投造勢桃竹竹苗場，吳伯雄指出，要支持桃竹竹苗的候選人，成為他們的分身，都高票當選；吳志揚表示，桃竹竹苗是台灣科技重鎮的重中之重，桃竹竹苗連線成功，才能站穩國際舞台。

2026九合一選舉

吳伯雄今天由專人協助推輪椅上舞台，再拿著拐杖撐著身體致詞，吳伯雄致詞時表示，桃園新竹苗栗的客家鄉親本來就是一家人，今天的場面，代表大團結，四年前他聽說張善政肯到桃園服務，覺得很高興，從他身上看到當年李國鼎等人，憑藉理工知識，一心一意爲台灣的將來發展盡心盡力，這是桃園的福氣。

吳伯雄表示，張善政這幾年把桃園的前途都做更好的布置，他懇求大家，新竹縣的徐欣瑩、新竹市的高虹安、竹北市的吳旭智都有理工背景，苗栗縣長鍾東錦是他的好朋友，地方政通人和，拜託大家要成為他們的分身，都高票當選。

隨後吳志揚接著致詞，吳志揚表示，桃竹竹苗是全台最重視知識、科技、教育，又有客家最善良、勤勞、擇善固執的本色，今天台灣會成為全世界的科技發展重鎮，桃竹竹苗絕對是重中之重。

吳志揚指出，我們是擇善固執，要挺善良，就要挺國民黨桃竹竹苗挺出來的最棒的縣市首長，桃竹竹苗團結連線勝利，才能站穩國際舞台。

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