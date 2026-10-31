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「人造洋流開始退潮」 鄭麗文讚蔣萬安辯論100分：真金不怕火煉

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨主席鄭麗文今天在新竹縣公投造勢活動中，盛讚台北市長蔣萬安首場辯論表現「100分」，並稱「人造洋流開始退潮」，退潮後就知道誰才有真本事。記者黃羿馨／攝影
國民黨主席鄭麗文今天在新竹縣公投造勢活動中，盛讚台北市長蔣萬安首場辯論表現「100分」，並稱「人造洋流開始退潮」，退潮後就知道誰才有真本事。記者黃羿馨／攝影

國民黨今天在新竹縣體育館舉辦「AI正來電，核能才有電」桃竹竹苗場，國民黨主席鄭麗文談到台北市長蔣萬安與民進黨候選人沈伯洋首場辯論，直呼蔣表現「100分」，更引用巴菲特名言稱「人造洋流開始退潮，退潮後才知道誰有真本事」，盛讚蔣「真金不怕火煉」，更是首都市長唯一選擇。

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今天活動湧入約1萬名支持者，場內旗海揮舞，台下不時高喊「凍蒜」，隨著台上催票聲浪揮旗回應，氣氛熱烈。桃園市長張善政、新竹市長高虹安、苗栗縣長鍾東錦、新竹縣長楊文科及國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩等人到場，與鄭麗文同台造勢，訴求11月28日公投支持核能，並為年底選戰催票。

鄭麗文致詞一開始即談到蔣萬安與沈伯洋首場辯論。她說，看完辯論後「士氣大振」，原本就對蔣萬安信心十足，看完後只有一句話，就是「真金不怕火煉」，蔣萬安在她心目中的表現是100分。

鄭麗文接著引用股神巴菲特「海水退潮後，才知道有沒有穿褲子」，意有所指表示「人造洋流開始退潮」，誰才有實實在在的真本事，經過檢驗就會知道。蔣萬安過去4年有滿滿政績，當退潮後就能看出誰經得起考驗，「首都首長最好的選擇、唯一的選擇就是蔣萬安」。

話鋒轉回桃竹竹苗選情，鄭麗文表示，桃竹竹苗縣市首長過去執政表現，就是國民黨的底氣，執政成績及市民、縣民肯定，則是今年11月28日選舉最大的靠山。她力挺張善政、高虹安、鍾東錦連任，並喊話支持徐欣瑩當選新竹縣長，更形容4人是「黃金陣容、夢幻團隊」，要再創桃竹竹苗「黃金30年」。

鄭麗文也替徐欣瑩助選，指楊文科在竹科工作23年、擔任縣長8年，如今要交棒給「科技新女力」徐欣瑩，並批評對手民進黨新竹縣長候選人鄭朝方，近期遭前機要秘書指控家族干政等爭議，喊出「清廉對抗特權、清廉對抗黑金、清廉對抗貪汙」。

鄭麗文並強調藍白合作，指高虹安雖是科技素人從政，歷經「風吹雨打」，但執政成績就是尋求連任的靠山，國民黨將「毫無保留」全力力挺高虹安連任；鍾東錦延攬優秀副縣長，也是藍白合作治理的例子。

談到公投，鄭麗文表示，AI及高科技產業發展需要充足電力，「沒有電力、沒有算力、沒有國力」，台灣若要享有AI紅利、讓高科技「護國神山」持續發展，就必須確保能源供應。她批評過去能源政策錯誤，並呼籲支持者公投投下同意票，支持重啟核電。

鄭麗文最後喊話桃竹竹苗選民全力總動員，「一張票都不能少」，要讓張善政、鍾東錦、高虹安順利連任，徐欣瑩當選，力拚桃竹竹苗「全壘打」。

國民黨主席鄭麗文今天在新竹縣公投造勢活動中，盛讚台北市長蔣萬安首場辯論表現「100分」，並稱「人造洋流開始退潮」，退潮後就知道誰才有真本事。記者黃羿馨／攝影
國民黨主席鄭麗文今天在新竹縣公投造勢活動中，盛讚台北市長蔣萬安首場辯論表現「100分」，並稱「人造洋流開始退潮」，退潮後就知道誰才有真本事。記者黃羿馨／攝影

國民黨主席鄭麗文今天在新竹縣公投造勢活動中，盛讚台北市長蔣萬安首場辯論表現「100分」，並稱「人造洋流開始退潮」，退潮後就知道誰才有真本事。記者黃羿馨／攝影
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國民黨主席鄭麗文今天在新竹縣公投造勢活動中，盛讚台北市長蔣萬安首場辯論表現「100分」，並稱「人造洋流開始退潮」，退潮後就知道誰才有真本事。記者黃羿馨／攝影
國民黨主席鄭麗文今天在新竹縣公投造勢活動中，盛讚台北市長蔣萬安首場辯論表現「100分」，並稱「人造洋流開始退潮」，退潮後就知道誰才有真本事。記者黃羿馨／攝影

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