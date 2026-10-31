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松機遷移議題交鋒 蔣萬安「20年才能解決」：行政院要卡台北打造AI園區？

聯合報／ 記者楊正海邱書昱／台北即時報導
台北市長選舉電視辯論會今天登場。記者曾原信／攝影
台北市長選舉電視辯論會今天登場。記者曾原信／攝影

台北市長選舉電視辯論會今天登場，松機遷移仍成雙方攻防焦點。沈伯洋在交叉詰問中質疑是選舉到了才「急忙搬出來」；蔣萬安澄清民國112年白紙黑字就給行政院，現在說要20年才能解決配套，「難道不是為了要卡台北打造AI園區？」

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沈伯洋指出，松機遷移決策零會議、零計畫就送中央，離島醫療後送，蔣萬安說去桃園搭高鐵，至於換到桃機第三跑道，這第三跑道根本不是為此做設計的，容量也不是可以去處理松山國內跟國際線。他質疑這準備了很久嗎？都完全沒有找人討論嗎？現在突然急忙搬出來。

蔣萬安則要沈伯洋要多了解一下台北市政府的各項的主張、立場，112年白紙黑字就給行政院，台北市政府立場就是希望松機遷建，對整個城市發展有利，能夠期待，他也一再強調，其實一定是在包括醫療後送、離島住戶相關的權益不受影響或打折的情況，持續的推進。

蔣萬安指出，沈伯洋一再指醫療後送的問題，市府一定要確保所有醫療後送需求民眾相關的權利，所以包括直升機，可以保留直升機停機坪，還包括未來要後送到桃園機場，相關桃園周邊醫院，也可以支持。

蔣萬安指出，桃園市長張善政也指出，不能用現在的眼光，看未來10年整個桃園醫療的量能，更重要的是，打造台北AI園區，要讓稅收的紅利，照顧所有的台北市民，讓台北市民共享。另外也要把這紅利，讓所有的離島住戶相關的醫療權益能夠得到確保，也協助桃園各項醫療品質的提升，這樣的AI紅利是創造三贏。

蔣萬安說，但行政院說20年後才能克服這些困難，「我看的是第一天」。民進黨面對很多重大政策時程的規畫，說變就變。過去長期主張2025非核家園，2026突然重啟核電，所以今天說要20年才能解決這些相關的配套，難道不是為了要卡台北打造AI園區嗎？

蔣萬安說，今天只要有心願意做，好好坐下來溝通，一句話就可以討論克服，但要反對，可以找一百個藉口，這就是有沒有決心的問題。

沈伯洋也在交叉詰問中下戰帖，他說，知道今天可能得不到要的回答，既然那麼多問題沒有回答，請問蔣市長有沒有機會再約下一次的辯論？如果現在沒有辦法決定，等一下晚一點可以加LINE聯絡。蔣萬安則說，兩個團隊都可以溝通，各別來協調，今天就是一個很好成功的案例。

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