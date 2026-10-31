廣告時間關心蔣萬安身體…沈伯洋透露想加LINE 喊話辦下一場辯論

台北市長首場辯論結束，而民進黨台北市長候選人沈伯洋被問到自己表現如何，他說由市民決斷，而被發現廣告時間上前關心現任市長蔣萬安，他表示除關心蔣身體健康也希望能換Line。對於今天辯論他則表示很可惜有太多負面標籤，仍希望有下一場辯論，會盡力促成但還在未定之天。

沈伯洋表示，主要是關心蔣萬安的身體，因為辯論的時候有發現蔣的聲音還是有點緊、有一點沙啞，並關心蔣恢復的狀況如何，並表示接下來這一個月大家一起好好努力啊，沈也透露自己有主動上前想要換LINE不過蔣回都有很多共同朋友，沒有加到，但覺得就是彼此的勉勵、加油打氣，讓大家看到選舉比較正面。

被問到今天比較少看稿，沈伯洋說，自己雖然有帶資料，但是覺得有時候低頭跟大家眼光接觸會比較少，所以就是盡量是用自己理解的話講出來，直接念稿雖然時間可以掌握比較精準，但如果是看稿或不念稿，很容易可能會超時或者講太短，好險現場有一個超大的那個倒數計時器，大到完全無法忽視，給他很大的幫助。

對於今天辯論狀況，沈伯洋表示，這部分還是交給市民打分數，不過比較可惜，這場辯論還是還是有很多負面標籤，而蔣也是蠻一致的人，「一致地不出席會議，一致地繼續對我們做一些負面的標籤」，也對於蔣「問A答B」未正面回答他的問題感到可惜。

是否會希望仍有下一場辯論，沈伯洋表示，當然非常希望，但到底能不能夠成都在未定之天。對於蔣萬安競總總幹事、立委羅智強稱，是因第一場輸了才要靠第二場翻盤，沈強調，回答好壞由市民評斷，但想說前面有太多問題沒有被回答到，這個問題應該比較簡單回答。

沈伯洋競選總幹事吳思瑤說，不管是下一場或N場辯論會一直都在等待，這是重要的市政交流，沈伯洋第一時間就講過這場辯論會不是誰的輸贏、勝敗，是要讓市民看到完整的、宏觀的市政理念，羅的講法不是很好的一個講法，蔣全場都要貼沈不了解市政標籤，但蔣從頭到尾低頭看稿、念稿的時間、數字應該非常多，如果連自己的市政都要看稿、背稿才能講得清楚，到底誰不了解市政呢？