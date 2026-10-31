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【重磅快評】蔣沈直球對決 空洞洋流打回原形

聯合報／ 主筆室
台北市長候選人第一場辯論會今天結束，蔣萬安（左）與沈伯洋（右）同台辯論。記者曾原信／攝影
台北市長候選人第一場辯論會今天結束，蔣萬安（左）與沈伯洋（右）同台辯論。記者曾原信／攝影

台北市長選戰首場電視辯論，藍綠主帥蔣萬安沈伯洋正面交鋒。這場辯論最大的意義，不只是比口才，更重要的是誰能真正回答台北市民的問題，這是一場空洞口號與治理魄力的選舉。沈伯洋著重「市民主義」，蔣萬安強調「市政優先」，沈糾結兒虐、砍樹、食安等舊議題，蔣反嗆「歸暝全頭路，天光無半步」，一句話把空洞洋流打回原形。

2026九合一選舉

沈伯洋一開場就把兒虐、砍樹、營養午餐等議題列為上任百日優先工作，強調專責、專法、專款、專業，這些確實都是市民關心的問題，但提出問題不等於解決問題，沈提出的許多主張若非現在進行式就是遙不可及，教師與社工人力如何配置？樹木保護與都市建設如何取得平衡？沈伯洋喊得震天響的都更、雙導師原來只是試辦計畫，難怪蔣萬安反酸，沈常常「歸暝全頭路，天光無半步」，講很多空泛的口號，但拿不出具體的做法，講得口沫橫飛，但做起來面目全非。

閉關兩天後，蔣萬安這次辯論吹起反攻號角，化被動防守為主動出擊。對於綠營批評「問A答B」，蔣反嗆沈「已讀亂答」，從大罷免、雙城論壇、廢死立場、普發現金到雙導師政策，逐一檢驗沈伯洋今昔立場的轉彎，這些問題看似分屬不同領域，背後指向同一個核心，沈究竟有沒有能力從一個擅長政治攻防的立委，轉變成能夠治理首都的台北市長？

洋流表面看似聲勢浩大，蔣萬安則「用在地對抗空軍、以務實凸顯空洞」。面對現任市長的市政拷問，沈往往不是直接回答問題，而是把一個問題轉化成另一個問題，再把責任推向制度或其他環節，亦即問題變多，答案始終沒有出現。辯論場上可以甩嘴皮滔滔不絕，卻不代表具備解決問題的能力，洋流聲量大於行動，既是優勢、也是罩門。

沈伯洋競選以來，最擅長製造議題、設定戰場，把選戰包裝成理念與價值的對抗。「大洋流」政治宣傳目不暇給，但這些大多屬於選舉花招，台北市民需要的不是政治演員，更不是只會提出問題、卻提不出答案的候選人。

蔣萬安如今面臨的選舉困境，就是過去四年執政不夠細膩，即使有鮮奶、輝達、大巨蛋等政績，但一向高標準的台北市民卻無法以此自滿，執政者不能因為有四年政績，就要求市民照單全收。蔣萬安除了破解挑戰者的空洞口號之外，更必須進一步傾聽市民的不滿與期待，推出一套完整可落實的施政藍圖。

這場辯論，真正拉開的不是兩人的口才差距，而是政治人物與首都市長之間的距離。沈伯洋想用「市民主義」證明自己站在市民這一邊，蔣萬安則用「市政優先」提醒選民，市長的工作不是永遠站在麥克風前面，而是必須解決問題。沈伯洋急邀第二次辯論，無疑是爭取「補考」的機會。

台北市不缺政治評論員，缺的是落實政策的人，沈伯洋的洋流聲勢再大，若經不起政策細節的追問，終究只是政治聲量，不是治理能力。這場辯論直球對決，至少讓選民看清楚，洋流可以製造浪潮，卻不能拿浪潮當政績；首都選舉比的不是誰喊得比較大聲，而是誰能真正說到做到。

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