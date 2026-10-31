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北市長辯論激戰！學者評沈伯洋天馬行空 蔣萬安攻守俱佳「有助吸引中間選民」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
2026台北市長候選人電視辯論會今天舉行，國民黨台北市長蔣萬安（左）與民進黨台北市長候選人沈伯洋（右）在辯論會場各自比出選舉號碼合影。記者潘俊宏／攝影
2026台北市長候選人電視辯論會今天舉行，國民黨台北市長蔣萬安（左）與民進黨台北市長候選人沈伯洋（右）在辯論會場各自比出選舉號碼合影。記者潘俊宏／攝影

今午進行台北市長選舉首場電視辯論，台北市長蔣萬安激烈交鋒民進黨台北市長候選人沈伯洋。學者表示，首場北市電視辯論對蔣萬安較加分，蔣克服感冒、從容展現市政熟稔度，穩健踏實，清晰說明政績與AI願景，攻守得宜有助吸引中間選民；相較之下，沈伯洋顯得天馬行空。

2026九合一選舉

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚說，從辯論整體的表現來看，對蔣萬安的加分較多，尤其蔣前幾天感冒，大家本來以為會影響表現，甚至可能需要改期，但是蔣在整場辯論從頭到尾談笑風生，語調自然而且抑揚頓挫合宜，還用本土的「規暝全頭路，天光無半步」等諺語直攻對手，甚至中間空檔還在社群媒體發文說沈伯洋「已讀亂回」，充分展現出蔣游刃有餘的現任市長實力。

賴祥蔚表示，相較之下，沈伯洋的整體表現也相當沉穩，可能是為了呈現溫和的形象，起初語調略為平淡，提到毒品等議題時的語調才明顯較有火花。

賴祥蔚指出，蔣萬安除了說明完成的政績，還有對於未來AI政策落實後的生活想像，尤其全場都面帶溫和微笑，可以讓觀眾覺得很有親切感，這是最吸引中間選民的部分，尤其蔣萬安說出對於AI政策落實後可以更妥善照顧市民生活的想像，堪稱浪漫而大膽，令人印象非常深刻。蔣萬安未來要加強的部分，可能是要照顧好健康，還好今天的辯論表現證明克服日前的感冒。

台北大學公行系教授劉嘉薇表示，今日辯論對蔣萬安較加分，蔣選戰起跑較晚，透過今日機會，說清楚很多事情，整體來說蔣非常了解市政，她的評價是「穩健踏實」，相較之下，沈伯洋則是「天馬行空」。

劉嘉薇認為，光是在第一輪發言，蔣萬安已清楚細數過去政績，從這點來看，蔣有調整步調，先前蔣可能淡化談論政績，因怕被攻擊，但蔣今日梳理清楚政績，例如大巨蛋、NVIDIA進駐北士科、都更、無菸城市、公館圓環等，還可以反批沈不懂市政、「已讀亂回」、天馬行空，沈不知道自己提出來的事情是做不到的，如同蔣自己所言「吹起反攻的號角」。

劉嘉薇表示，蔣萬安今日辯論表現有助吸引中間選民，蔣理性說明政績，成功反擊對手攻擊，比如沈伯洋攻擊營養午餐議題，蔣說清楚脈絡並反問「你真的關心孩子嗎？」也提毒駕議題反批沈支持毒品，沈是「專業的傲慢」，蔣的攻守都做得很好，穩住自己的氣勢。

不過，劉嘉薇建議，沈伯洋今日有攻擊蔣萬安有什麼會議沒有出席，蔣下次可以說明市政府的機關層級，市長應該出席什麼會議，其他層級的會議平時則是由別的首長出席，或是什麼會議是要授權出席的。

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