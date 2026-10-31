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結辯最後2分鐘留給柯文哲 蔣萬安曝原因：有基礎才能快速建設台北

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今參加選舉電視辯論會。記者曾原信／攝影
台北市長蔣萬安今參加選舉電視辯論會。記者曾原信／攝影

台北市長選戰首場電視辯論交鋒，台北市長蔣萬安辯論結論時，提到市政「一棒接一棒」，並感謝柯文哲前市長，為台北市打下堅實基礎。對於最後結論兩分鐘留給民眾黨創黨主席柯文哲，蔣萬安說，因為他在很多場合都不斷強調，「市政是一棒接一棒」。

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蔣萬安今天電視辯論後，媒體問到為何最後結論兩分鐘，特別感謝柯文哲？蔣萬安說，「市政是一棒接一棒」，有過去歷任市長打下的基礎，當然包括柯前市長，因為接柯這一棒，也在柯這樣的基礎之上，能夠讓他很快速推動各項政策。

蔣說，不管是大巨蛋、北士科、社宅興建、好孕專車，幸福住宅等，才能也讓他在這樣的基礎之上能夠快速地建設台北，當然要感謝過去歷任不分黨派的市長。

另外，這場電視辯論中午播出，不過台北市長蔣萬安的社群Threads，也在辯論播出時被發現「悄悄復活」？蔣萬安今也被問，誰幫忙同步發Threads？蔣萬安表示，「喔，小編來幫忙發。」

蔣萬安 柯文哲 2026九合一選舉 台北市選舉 辯論

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