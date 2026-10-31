清晨奔波到深夜…「謝謝把爸爸借給新竹」新竹市民一封信 惹哭莊競程
民進黨新竹市長候選人莊競程今天成立競選總部，近3千名支持者湧入、搖旗吶喊，凍蒜聲響徹會場。賴清德總統、總統府秘書長潘孟安、交通部長陳世凱、立委柯建銘及國策顧問余天接力站台，綠營大咖齊聚拉抬聲勢，為莊競程全力催票。
大會現場擠滿支持者，隨著莊競程及站台嘉賓陸續登場，台下揮舞旗幟、高喊「凍蒜」，掌聲、歡呼聲此起彼落。莊競程也向支持者喊話，這幾個月每天清晨5、6點就出門，走遍新竹市122個里，傾聽市民對交通、教育及公共建設的期待。
莊競程表示，自己出生於勞工家庭，在新竹研究、教書，也在這裡成家生子，許多人問他為何放著教授不當，投入辛苦的選戰，答案就是「新竹是我的家」。他希望自己的孩子能在更好的城市長大，也希望所有市民都有更好的生活。
現場也出現感性插曲。莊競程妻子方心慧透過影片分享丈夫投入選戰的心路歷程，表示莊競程每天從清晨奔波到深夜，回家時雖已疲憊不堪，但只要談起當天遇見的阿伯、阿姨及年輕爸媽，眼睛仍然是亮的。她以田徑比賽勉勵丈夫，「贏在起跑點不是贏，贏在終點才是真的贏」，盼大家陪他跑完選戰最後一圈，莊競程聽完一度哽咽落淚。
莊競程隨後公開朗讀一封市民寫給孩子的信，信中感謝孩子這段時間「把爸爸借給新竹市民」，讓大家有機會一起為城市努力，也承諾會成為莊競程身後的後盾。莊競程讀到一度難掩情緒，現場支持者則以掌聲為他打氣。
潘孟安表示，新竹市是全台最年輕、經濟發展蓬勃的城市之一，也是桃竹苗大矽谷計畫重要核心，地方治理能力至關重要。莊競程兼具學術專業及中央政策經驗，從通學交通、舊城發展到家庭照顧，都能從市民需求提出規畫，是適合的新竹市長人選。
柯建銘則指出，莊競程曾任立委，也具有行政院中部聯合服務中心行政歷練，兼具專業與實務經驗，這段時間更走遍新竹大街小巷了解地方需求，盼未來讓新竹繼續向前。
出生新竹的余天也到場站台。他笑說自己今年70歲，原本應該退休，平時已很少出門，但仍願意回到故鄉力挺莊競程，並開玩笑稱：「豬哥亮走了，不然我就帶他一起來」，更喊話若莊順利當選，「還要再找一天回新竹唱歌」，引來台下支持者歡呼。
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