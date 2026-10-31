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清晨奔波到深夜…「謝謝把爸爸借給新竹」新竹市民一封信 惹哭莊競程

聯合報／ 記者黃羿馨胡經周／新竹即時報導
民進黨新竹市長候選人莊競程（左）上午舉辦競選總部暨百工百業後援會成立大會，賴清德總統出席，莊競程致詞時唸到一封支持者寫給莊競程兒子的信，一度哽咽落淚。記者胡經周／攝影
民進黨新竹市長候選人莊競程（左）上午舉辦競選總部暨百工百業後援會成立大會，賴清德總統出席，莊競程致詞時唸到一封支持者寫給莊競程兒子的信，一度哽咽落淚。記者胡經周／攝影

民進黨新竹市長候選人莊競程今天成立競選總部，近3千名支持者湧入、搖旗吶喊，凍蒜聲響徹會場。賴清德總統、總統府秘書長潘孟安、交通部長陳世凱、立委柯建銘及國策顧問余天接力站台，綠營大咖齊聚拉抬聲勢，為莊競程全力催票。

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大會現場擠滿支持者，隨著莊競程及站台嘉賓陸續登場，台下揮舞旗幟、高喊「凍蒜」，掌聲、歡呼聲此起彼落。莊競程也向支持者喊話，這幾個月每天清晨5、6點就出門，走遍新竹市122個里，傾聽市民對交通、教育及公共建設的期待。

莊競程表示，自己出生於勞工家庭，在新竹研究、教書，也在這裡成家生子，許多人問他為何放著教授不當，投入辛苦的選戰，答案就是「新竹是我的家」。他希望自己的孩子能在更好的城市長大，也希望所有市民都有更好的生活。

現場也出現感性插曲。莊競程妻子方心慧透過影片分享丈夫投入選戰的心路歷程，表示莊競程每天從清晨奔波到深夜，回家時雖已疲憊不堪，但只要談起當天遇見的阿伯、阿姨及年輕爸媽，眼睛仍然是亮的。她以田徑比賽勉勵丈夫，「贏在起跑點不是贏，贏在終點才是真的贏」，盼大家陪他跑完選戰最後一圈，莊競程聽完一度哽咽落淚。

莊競程隨後公開朗讀一封市民寫給孩子的信，信中感謝孩子這段時間「把爸爸借給新竹市民」，讓大家有機會一起為城市努力，也承諾會成為莊競程身後的後盾。莊競程讀到一度難掩情緒，現場支持者則以掌聲為他打氣。

潘孟安表示，新竹市是全台最年輕、經濟發展蓬勃的城市之一，也是桃竹苗大矽谷計畫重要核心，地方治理能力至關重要。莊競程兼具學術專業及中央政策經驗，從通學交通、舊城發展到家庭照顧，都能從市民需求提出規畫，是適合的新竹市長人選。

柯建銘則指出，莊競程曾任立委，也具有行政院中部聯合服務中心行政歷練，兼具專業與實務經驗，這段時間更走遍新竹大街小巷了解地方需求，盼未來讓新竹繼續向前。

出生新竹的余天也到場站台。他笑說自己今年70歲，原本應該退休，平時已很少出門，但仍願意回到故鄉力挺莊競程，並開玩笑稱：「豬哥亮走了，不然我就帶他一起來」，更喊話若莊順利當選，「還要再找一天回新竹唱歌」，引來台下支持者歡呼。

賴清德總統今天出席民進黨新竹市長候選人莊競程競選總部暨百工百業後援會成立大會，力挺莊競程並喊話支持新竹縣長候選人鄭朝方，盼透過縣市合作解決交通問題。記者黃羿馨／攝影
賴清德總統今天出席民進黨新竹市長候選人莊競程競選總部暨百工百業後援會成立大會，力挺莊競程並喊話支持新竹縣長候選人鄭朝方，盼透過縣市合作解決交通問題。記者黃羿馨／攝影

民進黨新竹市長候選人莊競程（中）上午舉辦競選總部暨百工百業後援會成立大會，賴清德總統（左）、民進黨立委柯建銘（右）等出席力挺。記者胡經周／攝影
民進黨新竹市長候選人莊競程（中）上午舉辦競選總部暨百工百業後援會成立大會，賴清德總統（左）、民進黨立委柯建銘（右）等出席力挺。記者胡經周／攝影

民進黨新竹市長候選人莊競程（中）上午舉辦競選總部暨百工百業後援會成立大會，賴清德總統（左）、莊競程妻子方心慧（右）等出席力挺。記者胡經周／攝影
民進黨新竹市長候選人莊競程（中）上午舉辦競選總部暨百工百業後援會成立大會，賴清德總統（左）、莊競程妻子方心慧（右）等出席力挺。記者胡經周／攝影

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