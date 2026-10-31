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張嘉郡土庫、大北港競總連開 黃敏惠北上站台、地方首長合體

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
國民黨雲林縣長候選人張嘉郡（右）今分別成立土庫、大北港聯合競總。圖／張嘉郡服務處提供
國民黨雲林縣長候選人張嘉郡（右）今分別成立土庫、大北港聯合競總。圖／張嘉郡服務處提供

雲林縣長選戰持續升溫，國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天上午接連成立土庫聯合競選總部及大北港服務處，嘉義市長黃敏惠也北上站台。張嘉郡提出智慧農業、產業園區、宗教文化觀光及基礎建設等政見，強調未來將串聯土庫、大北港地區資源，帶動地方產業發展。

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張嘉郡今分別與土庫鎮長陳特凱、北港鎮長蕭美文、口湖鄉長李龍飛及水林鄉長候選人周資昀同台。

張嘉郡表示，土庫是雲林重要的農業與商業重鎮，面對氣候變遷及農業人口高齡化，未來將與陳特凱合作推動智慧農業，協助農民導入數位科技及環境監測，並串聯農產品加工、冷鏈物流，提升農業附加價值；同時推進「9+1產業園區」政策，結合既有農業基礎及相關服務產業，創造在地就業機會，吸引青年返鄉發展。

張嘉郡指出，土庫擁有深厚的農村文化、地方信仰及特色商圈，未來將整合宗教文化與農村景觀，串聯農特產品及特色商家，規劃具有地方特色的觀光路線，為農業經營者及商家創造更多商機。

張嘉郡表示，北港具有全國知名的宗教信仰文化，未來將以此為核心，串聯口湖漁產特色及水林農村景觀，打造大北港觀光廊帶，讓遊客不只來進香，也能停留消費，帶動地方商機。也會加速改善易淹水地區排水系統、升級道路交通設施，並擴充長者照護及社區日照資源，打造更安全、友善的生活環境，減輕在外工作的年輕人照顧長輩的負擔。

黃敏惠肯定張嘉郡具有中央歷練及地方服務經驗，也具備外語能力與國際視野，今天特別北上表達支持，期盼為雲林發展注入新動能。

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡（左二）今分別成立土庫、北港聯合競總。圖／張嘉郡服務處提供
國民黨雲林縣長候選人張嘉郡（左二）今分別成立土庫、北港聯合競總。圖／張嘉郡服務處提供

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡（左七）今分別成立土庫、大北港聯合競總。圖／張嘉郡服務處提供
國民黨雲林縣長候選人張嘉郡（左七）今分別成立土庫、大北港聯合競總。圖／張嘉郡服務處提供

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡（左）今分別成立土庫、大北港聯合競總。圖／張嘉郡服務處提供
國民黨雲林縣長候選人張嘉郡（左）今分別成立土庫、大北港聯合競總。圖／張嘉郡服務處提供

張嘉郡 黃敏惠 北港 2026九合一選舉 雲林縣選舉

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