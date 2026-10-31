影／張善政站台張桂綿 談市立醫院蘆竹分院、綜合體育館建設

距投票不到1個月，爭取連任的桃園市長張善政今假日選舉行程滿檔，早上到蘆竹區替同樣拚連任的議員張桂綿競總成立站台。張善政肯定張桂綿溫柔且質詢到位，最近市府提出將在大竹規畫興建市立醫院蘆竹分院，張桂綿也協助市府尋覓籃球場去處，市府計畫在大竹游泳池旁新建綜合體育館「買一送一」，都預計明年啟動相關規畫。

桃園市原為六都中唯一沒有市立醫院的城市，張善政任內啟動市立醫院規畫，目前已拍板在八德建設總院，另有大溪、觀音、復興三分院；張也在日前宣布市立醫院建設將啟動第二波規畫，預計明年起再規畫大園、蘆竹兩座分院，蘆竹分院選址在大竹地區消防分隊對面，但選址也引起不少大竹人關注，憂心籃球場將「消失」，無處可打球。

張善政今天早上替張桂綿站台，也提及此項政策，他強調市府規畫在蘆竹設立市立醫院分院，選址在大竹消防隊對面籃球場，經現勘後認為是可以考慮的地點，至於蘆竹鄉親反映沒有地方打球，在張桂綿議員的協助覓地之下，「還有續集」。

張善政說，目前已找到大竹游泳池旁一塊體育用地，可打造綜合體育館，占地約一千多坪；他笑說「這就像是買一送一」，明年啟動市立醫院蘆竹分院規畫，明年也會一併啟動綜合體育館規畫，裡面會有籃球場等運動設施，相關預算都已經編列。

「別忘了張桂綿對於地方建設的貢獻。」張善政肯定張桂綿掌握地方鄉親的實際需求，協助爭取市立醫院蘆竹分院與綜合體育館等建設，且擁有女性溫柔特質，針對營養午餐、凍卵補助與婦幼政策都質詢到位，讓市府能因應不足之處改建，讓市政愈來愈好。

爭取連任的桃園市長張善政今假日選舉行程滿檔，早上到蘆竹區替同樣拚連任的議員張桂綿競總成立站台，並致贈好彩頭祝賀。記者張裕珍／攝影