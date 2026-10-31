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沈伯洋辯論時當面邀加Line 蔣萬安稱沒問題…透露2人私下聊什麼
北市長選舉首場電視辯論交鋒，民進黨候選人沈伯洋直接在辯論時，邀蔣萬安下一次辯論，並稱「如果現在沒辦法決定，晚一點加Line也可以」。辯論後，蔣萬安也被問，是否已經有跟沈加Line？蔣受訪也透露，剛休息時，有關心彼此的身體狀況，「我也很謝謝沈委員的關心，就是給彼此加油打氣。」
至於兩人是否已經加Line？蔣萬安說，「哦，我覺得(加Line)沒有問題，都可以來溝通。」
至於是否會有第二次電視辯論？蔣萬安表示，就是靜待相關媒體主辦方他們的邀約，然後進行後續協商。「我就是開放態度，我也再次強調，其實就會進行後續如果有邀請，就會來協調。」
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