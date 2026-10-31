批匿名人士抹黑張善政躺著選 張善政競辦：哪個陣營操弄很清楚

針對匿名人士散播，「張善政9月30日時就曾提到，他的支持者很擔心黃世杰不斷跑市場拜票」，又杜撰張善政說「我就是要躺著選嗎」等不實言論，張善政競選辦公室發言人莊鎧毓表示，張善政市長當天僅有一場選務行程，當天的公開談話皆有錄音，從未有該匿名人士指稱的說法。

莊鎧毓強調，該人士整篇黑張善政，捧黃世杰，是哪一個陣營在操作，答案已經很明顯。選舉過程各自努力爭取選民支持，張市長每天市政行程滿檔，把握每一個機會與市民朋友互動，廣納市民建議；反觀某陣營坐困同溫層，連賴清德總統對他都只能勉強講些場面話，可見其心中焦慮。

莊鎧毓表示，即便如此，匿名編造對話，營造「對手躺著選，自己很努力」的低級苦情劇本，實在令人不齒。他也要規勸該陣營成天把新聞稿當小說寫的幕僚，不要跟他的候選人一樣空心又不認真。