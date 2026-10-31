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首場電視辯論交鋒打幾分？蔣萬安：交給所有市民打分數

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
2026台北市長候選人電視辯論會今天舉行，國民黨台北市長蔣萬安會後對辯論的表現說，就留給市民打分數。記者潘俊宏／攝影
2026台北市長候選人電視辯論會今天舉行，國民黨台北市長蔣萬安會後對辯論的表現說，就留給市民打分數。記者潘俊宏／攝影

台北市長選戰首場電視辯論交鋒，台北市長蔣萬安會後受訪被問到，給自己、對手民進黨候選人沈伯洋打幾分？蔣表示「都交給所有的市民打分數。」是否滿意自己表現？蔣則表示「我想，很好。」

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蔣說，今天就是透過辯論會就很多市政議題，交換意見，而且也很公開坦然的，來跟所有的市民朋友來做一個報告。

由於對手沈伯洋在辯論會時也再度公開下戰帖，邀蔣萬安第二場電視辯論，蔣會後受訪也被問及是否會有第二場？蔣萬安說，就會靜待相關媒體主辦方的邀約，然後進行後續協商。蔣萬安說，「我就是開放態度，我也再次強調，其實就會進行後續如果有邀請，就會來協調。」

媒體也問蔣，今天與對手針對市政議題交鋒，覺得沈伯洋是否有準確回答問題？蔣萬安說，所有市民朋友，可以不管收看直播、後續的重播相關的影片剪輯，我想大家就可以很清楚了解，交給市民朋友來評斷。

還有，有沒有什麼議題是遺珠之憾？蔣萬安說，辯論會上面，當然儘可能就很多議題來討論來交換意見，我想，對我來講，這四年很多的市政，推動的成果、推動的政策，也都是攤出來讓大家來檢視，讓大家來看。

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