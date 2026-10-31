快訊

西門町酒吧不當搜索喚起憤怒和傷痛 台灣同志遊行估15萬人站出來

沈伯洋辯論時邀加LINE 蔣萬安回「可以溝通」…透露2人私下聊什麼

高雄醫界再傳噩耗！兒童精神科醫師李博偉離世 家長淚憶「不可多得良醫」

聽新聞
0:00 / 0:00

評對手「洋流」 蔣萬安：沈伯洋當了市長台北會「漂流」到哪？

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長選舉電視辯論會今天登場。記者曾原信／攝影
台北市長選舉電視辯論會今天登場。記者曾原信／攝影

台北市長選舉電視辯論會今天登場，蔣萬安在結論中論述，想請大家思考這場選舉究竟是一次什麼樣的選擇？也指沈伯洋的反覆、搖擺與雙標，不知道如果他真的當了台北市長，台北市會「漂流」到哪裡？

2026九合一選舉

蔣萬安指出，這場選舉究竟是一次什麼樣的選擇？他認為這是一次空想與口號之間的選擇。當大家講到對手沈委員，很多人會想到洋流，但是隱藏在背後的沈委員，他的主張常常天馬行空，而且有很多華麗的辭藻。

蔣萬安也說，想到蔣萬安時，行政院長卓榮泰都會說「輝達、鮮奶、大巨蛋」，但這就是一步一腳印、紮紮實實的政績；這也是一次包裝與本質之間的選擇，沈委員身邊有府院黨包裝宣傳，一瞬間好像成了一個全新的人。

蔣萬安表示，他沒有這樣的資源，也沒有這樣的能耐，但是始終相信，包裝可以改變一個人的形象，但沒辦法改變一個人的本質。

蔣萬安說，此外，這更是一場雙重標準以及表裡不一的選擇。他一直相信，領導者的誠信和一致非常重要。他不會在別人舉辦雙城論壇的時候說，雙城論壇是統戰滲透的破口，而現在卻說「喔，我願意保留既有的交流框架。」

蔣萬安也諷沈，自己不會過去說要把毒品視為藥品，現在卻說我沒有支持毒品合法化；不會過去說比較支持廢死這一套，現在卻說死刑仍然有存在的必要。也不會過去明明積極推動大罷免，甚至當初出征文化非常興盛的時候，連一句譴責都沒有，現在還能雲淡風輕的說：「喔，我沒有發起，我只是贊成。」

蔣萬安也說，他也許不是最會包裝的人，但過去說的跟現在說的，過去做的跟現在做的完全一致。他或許不是最會講話的人，「我憨慢講話，不過我很實在」，他有方法、有魄力、有行動。

蔣表示，他相信台北市民要的，不是一個能把簡單的事說得複雜的人，而是能把複雜的事變得簡單的人。他相信台北市民要的，不是意識形態掛帥的人，而是能夠永遠把市民的利益放在最前面的人。他相信台北市民要的，不是立場變來變去的人，而是一路走來始終堅持做對的事情的人。台北市民要的，不是在台灣製造仇恨、撕裂社會、推動大罷免的人，而是一個能夠讓城市團結一起、大步向前走的人。

沈伯洋 蔣萬安 台北 2026九合一選舉 電視辯論 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

辯論會現藍白合！蔣萬安尊柯文哲「為台北市打下堅實基礎」

細數滿滿政績 蔣萬安喊出「說到做到」堅持到底、始終如一

評北市長辯論 洪孟楷讚蔣萬安「風度、高度、態度」完勝沈伯洋

交鋒！蔣萬安引中央黃金廊帶諷「廊什麼帶」沈伯洋：我長得像卓榮泰？

相關新聞

沈伯洋辯論時當面邀加Line 蔣萬安稱沒問題…透露2人私下聊什麼

北市長選舉首場電視辯論交鋒，民進黨候選人沈伯洋直接在辯論時，邀蔣萬安下一次辯論，並稱「如果現在沒辦法決定，晚一點加Line也可以」。辯論後，蔣萬安也被問，是否已經有跟沈加Line？蔣受訪也透露，剛休息時，有關心彼此的身體狀況，「我也很謝謝沈委員的關心，就是給彼此加油打氣。」

4年後台北市民生活會出現什麼改變？ 蔣萬安、沈伯洋願景曝光

台北市長候選人電視辯論會今天登場，媒體人提問藍綠候選人4年後的市民生活會出現什麼改變？市長蔣萬安結合任內政績，市民一天生活與育兒減工時、捷運完工、第二運動中心到幸福住宅等有關，民進黨候選人沈伯洋認為，關鍵在於怎麼樣讓大家更優閒的生活？

蔣萬安連番開火「雙城論壇是滲透破口誰說的？」 沈伯洋反擊這一句

2026台北市長選戰首場電視辯論第二次交叉詰問中，台北市長蔣萬安細數民進黨候選人沈伯洋過去言論，包含「雙城論壇是滲透破口」、「中國飛彈打過來對我們有很大幫助」、「普發一萬是中共先窮台後」、「我比較吃廢死這套」、「希望以後台北有獨立公投」等，這幾句話是誰說的？

侯友宜李四川變裝胡迪巴斯光年 萌孩嗨翻包圍府中

「2026府中奇幻城」壓軸活動「府中搞什麼鬼」萬聖節活動今天下午熱鬧登場，新北市長侯友宜與新北市長候選人李四川分別變裝為迪士尼經典動畫「玩具總動員」中的靈魂人物「胡迪警長」與「巴斯光年」驚喜現身，兩人一出場便齊聲高喊經典台詞「飛向宇宙、浩瀚無垠」，炒熱全場氣氛，瞬間成為現場最受矚目的驚喜亮點。

公投、選戰雙催票 楊文科喊竹縣「藍綠戰爭」力挺徐欣瑩接棒

國民黨今天在新竹縣體育館舉辦「AI正來電，核能才有電」桃竹竹苗場，新竹縣長楊文科登台催出公投同意票，強調AI時代算力需要穩定電力，竹科更視水、電為生命線；他也力挺國民黨候選人徐欣瑩接棒，喊話支持者拿出客家精神，一票一票拉、全力拚勝選。

萬聖節變抓鬼節！ 魏嘉賢遭造謠「被退選」強調絕對選到底

花蓮縣長選舉泛藍三腳督選情激烈，無黨籍的魏嘉賢近日傳出「被退選」，魏嘉賢今天駁斥是不實謠言，強調「一定選到底」；還請來道士上演「抓鬼秀」，呼籲民眾一同抓出散播假民調、假消息的「骯髒鬼」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。