評對手「洋流」 蔣萬安：沈伯洋當了市長台北會「漂流」到哪？

台北市長選舉電視辯論會今天登場，蔣萬安在結論中論述，想請大家思考這場選舉究竟是一次什麼樣的選擇？也指沈伯洋的反覆、搖擺與雙標，不知道如果他真的當了台北市長，台北市會「漂流」到哪裡？

蔣萬安指出，這場選舉究竟是一次什麼樣的選擇？他認為這是一次空想與口號之間的選擇。當大家講到對手沈委員，很多人會想到洋流，但是隱藏在背後的沈委員，他的主張常常天馬行空，而且有很多華麗的辭藻。

蔣萬安也說，想到蔣萬安時，行政院長卓榮泰都會說「輝達、鮮奶、大巨蛋」，但這就是一步一腳印、紮紮實實的政績；這也是一次包裝與本質之間的選擇，沈委員身邊有府院黨包裝宣傳，一瞬間好像成了一個全新的人。

蔣萬安表示，他沒有這樣的資源，也沒有這樣的能耐，但是始終相信，包裝可以改變一個人的形象，但沒辦法改變一個人的本質。

蔣萬安說，此外，這更是一場雙重標準以及表裡不一的選擇。他一直相信，領導者的誠信和一致非常重要。他不會在別人舉辦雙城論壇的時候說，雙城論壇是統戰滲透的破口，而現在卻說「喔，我願意保留既有的交流框架。」

蔣萬安也諷沈，自己不會過去說要把毒品視為藥品，現在卻說我沒有支持毒品合法化；不會過去說比較支持廢死這一套，現在卻說死刑仍然有存在的必要。也不會過去明明積極推動大罷免，甚至當初出征文化非常興盛的時候，連一句譴責都沒有，現在還能雲淡風輕的說：「喔，我沒有發起，我只是贊成。」

蔣萬安也說，他也許不是最會包裝的人，但過去說的跟現在說的，過去做的跟現在做的完全一致。他或許不是最會講話的人，「我憨慢講話，不過我很實在」，他有方法、有魄力、有行動。

蔣表示，他相信台北市民要的，不是一個能把簡單的事說得複雜的人，而是能把複雜的事變得簡單的人。他相信台北市民要的，不是意識形態掛帥的人，而是能夠永遠把市民的利益放在最前面的人。他相信台北市民要的，不是立場變來變去的人，而是一路走來始終堅持做對的事情的人。台北市民要的，不是在台灣製造仇恨、撕裂社會、推動大罷免的人，而是一個能夠讓城市團結一起、大步向前走的人。