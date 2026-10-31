陳其邁評高雄市長辯論：柯志恩多批對手盼聚焦願景

高雄市長陳其邁評論高雄市長選舉辯論會時說，國民黨參選人柯志恩口才一樣伶俐，有四分之三的時間在批評對手；民進黨參選人賴瑞隆也如預期，踏實地講政見。盼雙方把願景講得更清楚。

陳其邁今天出席小港運動中心開幕活動，賴瑞隆也共同與會。媒體問陳其邁如何評論昨晚的高雄市長選舉辯論。他說，自己很仔細地看辯論，柯志恩花比較多時間批評對手，賴瑞隆則著重在政見與市政建設說明。

陳其邁表示，他昨天仔細聽辯論，柯志恩過去參選高雄市長時給人老師的印象，喜歡說理和打分數；但這次辯論像是變回立委在立院質詢、評論官員，除了口才如預期一樣伶俐，「幾乎花了四分之三的時間在批評我旁邊這位（手指賴瑞隆）」。

針對賴瑞隆的表現，陳其邁說，他的表現也跟預期差不多，把時間放在說明政見，態度也踏踏實實，像是產業轉型、社福政策等。過程中感覺賴瑞隆是在講給市民聽，而柯志恩像是講給對手聽，「希望還有下一場政見說明會，希望雙方稍微對焦一點。」

陳其邁分析，昨天辯論攻防較多集中在財劃法修法，賴瑞隆質疑修法後高雄增加的分配資源最少，柯志恩則強調高雄仍有增加，雙方對議題的說明未能相互回應。盼雙方進一步釐清相關數據與主張，讓市民了解政策差異。

此外，陳其邁說，「這次辯論會好像變成吐槽大會」，不樂見辯論出現人身攻擊或貼標籤，像「新潮流寶寶」等負面攻擊字眼不好，辯論會可以熱鬧，但是熱鬧之餘市民真正關心的還是參選人的政策牛肉。盼雙方都要把願景講得更清楚，需要釐清、解釋的部分也要再加強。