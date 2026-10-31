快訊

西門町酒吧不當搜索喚起憤怒和傷痛 台灣同志遊行估15萬人站出來

沈伯洋辯論時邀加LINE 蔣萬安回「可以溝通」…透露2人私下聊什麼

高雄醫界再傳噩耗！兒童精神科醫師李博偉離世 家長淚憶「不可多得良醫」

聽新聞
0:00 / 0:00

陳其邁評高雄市長辯論：柯志恩多批對手盼聚焦願景

中央社／ 高雄31日電
高雄市長陳其邁。聯合報系資料照
高雄市長陳其邁。聯合報系資料照

高雄市長陳其邁評論高雄市長選舉辯論會時說，國民黨參選人柯志恩口才一樣伶俐，有四分之三的時間在批評對手；民進黨參選人賴瑞隆也如預期，踏實地講政見。盼雙方把願景講得更清楚。

2026九合一選舉

陳其邁今天出席小港運動中心開幕活動，賴瑞隆也共同與會。媒體問陳其邁如何評論昨晚的高雄市長選舉辯論。他說，自己很仔細地看辯論，柯志恩花比較多時間批評對手，賴瑞隆則著重在政見與市政建設說明。

陳其邁表示，他昨天仔細聽辯論，柯志恩過去參選高雄市長時給人老師的印象，喜歡說理和打分數；但這次辯論像是變回立委在立院質詢、評論官員，除了口才如預期一樣伶俐，「幾乎花了四分之三的時間在批評我旁邊這位（手指賴瑞隆）」。

針對賴瑞隆的表現，陳其邁說，他的表現也跟預期差不多，把時間放在說明政見，態度也踏踏實實，像是產業轉型、社福政策等。過程中感覺賴瑞隆是在講給市民聽，而柯志恩像是講給對手聽，「希望還有下一場政見說明會，希望雙方稍微對焦一點。」

陳其邁分析，昨天辯論攻防較多集中在財劃法修法，賴瑞隆質疑修法後高雄增加的分配資源最少，柯志恩則強調高雄仍有增加，雙方對議題的說明未能相互回應。盼雙方進一步釐清相關數據與主張，讓市民了解政策差異。

此外，陳其邁說，「這次辯論會好像變成吐槽大會」，不樂見辯論出現人身攻擊或貼標籤，像「新潮流寶寶」等負面攻擊字眼不好，辯論會可以熱鬧，但是熱鬧之餘市民真正關心的還是參選人的政策牛肉。盼雙方都要把願景講得更清楚，需要釐清、解釋的部分也要再加強。

2026九合一選舉 陳其邁 願景 柯志恩 辯論 高雄市選舉 賴瑞隆

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高雄市長辯論／學者分析2大主題交鋒：柯志恩從容 賴瑞隆拘謹

高雄市長辯論 柯賴誰能突破同溫層？

高雄市長辯論會火力全開 柯志恩狠酸賴瑞隆詞彙少「稿子準備不夠多」

高雄市長辯論火力全開！柯志恩批對手詞彙少、賴瑞隆反嗆沒爭取建設

相關新聞

沈伯洋辯論時當面邀加Line 蔣萬安稱沒問題…透露2人私下聊什麼

北市長選舉首場電視辯論交鋒，民進黨候選人沈伯洋直接在辯論時，邀蔣萬安下一次辯論，並稱「如果現在沒辦法決定，晚一點加Line也可以」。辯論後，蔣萬安也被問，是否已經有跟沈加Line？蔣受訪也透露，剛休息時，有關心彼此的身體狀況，「我也很謝謝沈委員的關心，就是給彼此加油打氣。」

4年後台北市民生活會出現什麼改變？ 蔣萬安、沈伯洋願景曝光

台北市長候選人電視辯論會今天登場，媒體人提問藍綠候選人4年後的市民生活會出現什麼改變？市長蔣萬安結合任內政績，市民一天生活與育兒減工時、捷運完工、第二運動中心到幸福住宅等有關，民進黨候選人沈伯洋認為，關鍵在於怎麼樣讓大家更優閒的生活？

蔣萬安連番開火「雙城論壇是滲透破口誰說的？」 沈伯洋反擊這一句

2026台北市長選戰首場電視辯論第二次交叉詰問中，台北市長蔣萬安細數民進黨候選人沈伯洋過去言論，包含「雙城論壇是滲透破口」、「中國飛彈打過來對我們有很大幫助」、「普發一萬是中共先窮台後」、「我比較吃廢死這套」、「希望以後台北有獨立公投」等，這幾句話是誰說的？

侯友宜李四川變裝胡迪巴斯光年 萌孩嗨翻包圍府中

「2026府中奇幻城」壓軸活動「府中搞什麼鬼」萬聖節活動今天下午熱鬧登場，新北市長侯友宜與新北市長候選人李四川分別變裝為迪士尼經典動畫「玩具總動員」中的靈魂人物「胡迪警長」與「巴斯光年」驚喜現身，兩人一出場便齊聲高喊經典台詞「飛向宇宙、浩瀚無垠」，炒熱全場氣氛，瞬間成為現場最受矚目的驚喜亮點。

公投、選戰雙催票 楊文科喊竹縣「藍綠戰爭」力挺徐欣瑩接棒

國民黨今天在新竹縣體育館舉辦「AI正來電，核能才有電」桃竹竹苗場，新竹縣長楊文科登台催出公投同意票，強調AI時代算力需要穩定電力，竹科更視水、電為生命線；他也力挺國民黨候選人徐欣瑩接棒，喊話支持者拿出客家精神，一票一票拉、全力拚勝選。

萬聖節變抓鬼節！ 魏嘉賢遭造謠「被退選」強調絕對選到底

花蓮縣長選舉泛藍三腳督選情激烈，無黨籍的魏嘉賢近日傳出「被退選」，魏嘉賢今天駁斥是不實謠言，強調「一定選到底」；還請來道士上演「抓鬼秀」，呼籲民眾一同抓出散播假民調、假消息的「骯髒鬼」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。