免費營養午餐蔣萬安扯台南 黃偉哲隔海反擊：辦那麼差 你好意思講？

台北市長蔣萬安在市長辯論會談到免費營養午餐政策時，指台南市也跟進，人在日本熊本的台南市長黃偉哲立拍影片回擊，指台北、台南預算資源不一樣，拿台南墊高自己，大可不必。

黃偉哲表示，真的很失望，在國外聽到蔣萬安市長在消費台南，「我們這麼努力地拚，而且真的要問一句，蔣萬安市長，台北市是台灣第一個實施營養午餐嗎？不是啊！前面還有金門、連江、新竹、苗栗、南投、宜蘭，都比你前面。」

黃偉哲指出，營養午餐本來就是很消耗預算，台北市花了那麼多錢，全國花最多錢辦營養午餐，結果你就辦得那麼差，「你好意思講？我都不好意思聽。」請萬安市長不要再講「543」。