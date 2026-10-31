聽新聞
0:00 / 0:00
免費營養午餐蔣萬安扯台南 黃偉哲隔海反擊：辦那麼差 你好意思講？
台北市長蔣萬安在市長辯論會談到免費營養午餐政策時，指台南市也跟進，人在日本熊本的台南市長黃偉哲立拍影片回擊，指台北、台南預算資源不一樣，拿台南墊高自己，大可不必。
黃偉哲表示，真的很失望，在國外聽到蔣萬安市長在消費台南，「我們這麼努力地拚，而且真的要問一句，蔣萬安市長，台北市是台灣第一個實施營養午餐嗎？不是啊！前面還有金門、連江、新竹、苗栗、南投、宜蘭，都比你前面。」
黃偉哲指出，營養午餐本來就是很消耗預算，台北市花了那麼多錢，全國花最多錢辦營養午餐，結果你就辦得那麼差，「你好意思講？我都不好意思聽。」請萬安市長不要再講「543」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。