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引洗腦神曲喊「從從容容」王世堅助選：挺台中最強女力勝選

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
立委王世堅（左）致贈台中市議員陳淑華（右）甘蔗祝節節高升。圖／陳淑華提供
立委王世堅（左）致贈台中市議員陳淑華（右）甘蔗祝節節高升。圖／陳淑華提供

民進黨台中市長候選人何欣純、西屯區市議員陳淑華競總今成立，前來站台的民進黨祕書長徐國勇、立委王世堅都來站台，呼籲選民要「要票票入匭」，不可大意。王世堅更妙用洗腦神曲呼籲，票投何欣純、陳淑華，讓「台中最強女力」「從從容容、游刃有餘」勝選，打拚「欣台中」。

2026九合一選舉

王世堅站台時指出，陳淑華歷年監督市政有目共睹，是最合適的監督力量，呼籲選民不能輕信耳語指陳淑華聲勢好，一定要票票入匭，不能大意；台北市長候選人沈伯洋掀起「洋流」，台中也有何欣純「欣潮」，盼民眾洋流、欣潮都挺起來，拚翻轉。

徐國勇站台時也細數台中市長盧秀燕執政8年來，台中市的重大建設竟均一再追加預算，幸好陳淑華逐一揪出預算追加問題，替台中市民把關，選民一定讓優質議員續留議會，不能大意；另何欣純心繫台中建設停滯，擘劃城市藍圖，沈伯洋要讓「台北順起來」，何欣純則能讓「台中純起來」，民眾也要全力支持。

何欣純也肯定陳淑華監督力道，強調她的市長選戰已跟對手勢均力敵，她跟陳淑華情同姊妹，喊話選民票投最強女力，未來她若出任市長，要求陳淑華監督力道不能減，她推出六星市政政見，致力讓台中升級，往首都格局發展，未來會跟台中隊議員一起打拚，讓台中大進擊。

民進黨祕書長徐國勇（右）致贈台中市議員陳淑華（左）好采頭及鳳梨，喊話票票入匭。圖／陳淑華提供
民進黨祕書長徐國勇（右）致贈台中市議員陳淑華（左）好采頭及鳳梨，喊話票票入匭。圖／陳淑華提供

台中市長候選人何欣純（左）、西屯區市議員陳淑華（右）競總今成立。圖／陳淑華提供
台中市長候選人何欣純（左）、西屯區市議員陳淑華（右）競總今成立。圖／陳淑華提供

王世堅 台中 何欣純 2026九合一選舉 台中市選舉

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