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倒數28天！蘇巧慧連跑新莊、板橋、樹林再提觀光、都更、科技園區

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
民進黨新北市長候選人蘇巧慧到樹林參加市議員候選人高乃芸競總成立。記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧到樹林參加市議員候選人高乃芸競總成立。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧上午連跑3場造勢活動，把握機會向市民說明分區政見與願景，她在新莊提出觀光十字廊帶、板橋說明公辦都更、樹林允諾加速大柑園科技園區，期許讓新北29區「衛星變繁星」。

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蘇巧慧一早先到新莊參加立委吳秉叡舉辦的萬人登山活動，她說新莊有悠久的宗教信仰文化，也有保存國家級影視音資料的「國家電影及視聽文化中心」，未來期盼推動觀光十字廊帶，串聯廟街、體育園區、中港大排、及宏匯廣場，結合塭仔底濕地公園生態淨化，導入常態性「新莊親水文創市集」與親子水上科普體驗，讓新莊生活環境更優質。

且新莊是第一個完成議員聯合競選的區域，現任翁震州、林秉宥難能可貴支持提拔新人吳奕萱、陳岱吟，希望一起進入市議會為市民服務。

接著到板橋參加市議員候選人李昆穎競總成立，期盼他的工程專業背景可以協助推動區域發展，並主張加速板橋公辦都更，包含更新市議會建築及周邊公共設施、串聯府中、板橋、江子翠打造新的商業廊帶，並推動「板橋醫療園區」如期啟用，整合醫療與長照服務。

隨後再到樹林參加市議員候選人高乃芸競總成立，稱許她兼具心理諮商師與國小教師背景，並身兼土樹三鶯區教師會理事長，長期為教育界發聲、爭取福利。蘇巧慧強調，如果當選將繼續發揮協調力、統合力，加速大柑園科技園區開發，推動後村堰鐵道水岸公園，讓鐵道資產、特色被更多人看見。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右二）上午到新莊參加立委吳秉叡舉辦的萬人登山活動，幫熱情支持者簽名。記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右二）上午到新莊參加立委吳秉叡舉辦的萬人登山活動，幫熱情支持者簽名。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右三）上午到新莊參加立委吳秉叡舉辦的萬人登山活動，由議員候選人陪同拜廟上香。記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右三）上午到新莊參加立委吳秉叡舉辦的萬人登山活動，由議員候選人陪同拜廟上香。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左）到板橋參加市議員候選人李昆穎競總成立。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左）到板橋參加市議員候選人李昆穎競總成立。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長候選人蘇巧慧上午到新莊參加立委吳秉叡舉辦的萬人登山活動，支持者拿出蘇貞昌簽過名的電火球娃娃請蘇巧慧簽名。記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧上午到新莊參加立委吳秉叡舉辦的萬人登山活動，支持者拿出蘇貞昌簽過名的電火球娃娃請蘇巧慧簽名。記者林昭彰／攝影

蘇巧慧 都更 板橋 2026九合一選舉 新北市選舉

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