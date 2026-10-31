倒數28天！蘇巧慧連跑新莊、板橋、樹林再提觀光、都更、科技園區

民進黨新北市長候選人蘇巧慧上午連跑3場造勢活動，把握機會向市民說明分區政見與願景，她在新莊提出觀光十字廊帶、板橋說明公辦都更、樹林允諾加速大柑園科技園區，期許讓新北29區「衛星變繁星」。

蘇巧慧一早先到新莊參加立委吳秉叡舉辦的萬人登山活動，她說新莊有悠久的宗教信仰文化，也有保存國家級影視音資料的「國家電影及視聽文化中心」，未來期盼推動觀光十字廊帶，串聯廟街、體育園區、中港大排、及宏匯廣場，結合塭仔底濕地公園生態淨化，導入常態性「新莊親水文創市集」與親子水上科普體驗，讓新莊生活環境更優質。

且新莊是第一個完成議員聯合競選的區域，現任翁震州、林秉宥難能可貴支持提拔新人吳奕萱、陳岱吟，希望一起進入市議會為市民服務。

接著到板橋參加市議員候選人李昆穎競總成立，期盼他的工程專業背景可以協助推動區域發展，並主張加速板橋公辦都更，包含更新市議會建築及周邊公共設施、串聯府中、板橋、江子翠打造新的商業廊帶，並推動「板橋醫療園區」如期啟用，整合醫療與長照服務。

隨後再到樹林參加市議員候選人高乃芸競總成立，稱許她兼具心理諮商師與國小教師背景，並身兼土樹三鶯區教師會理事長，長期為教育界發聲、爭取福利。蘇巧慧強調，如果當選將繼續發揮協調力、統合力，加速大柑園科技園區開發，推動後村堰鐵道水岸公園，讓鐵道資產、特色被更多人看見。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右二）上午到新莊參加立委吳秉叡舉辦的萬人登山活動，幫熱情支持者簽名。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右三）上午到新莊參加立委吳秉叡舉辦的萬人登山活動，由議員候選人陪同拜廟上香。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左）到板橋參加市議員候選人李昆穎競總成立。圖／蘇巧慧競辦提供