結論引用蔡康永原文 沈伯洋：選舉不做負面攻擊、不講家人

2026台北市長選戰首場電視辯論今天中午12時登場，歷經2小時辯論，沈伯洋最後以6分鐘的結論時，以對手、台北市長蔣萬安持續攻擊他包裝形象一事回應，他未指名這段話出自蔡康永，但引用蔡的話強調選舉過程中不做負面攻擊、不講家人，盼未來選舉也都該像這個樣子。

沈伯洋表示，蔣萬安在辯論上花很多時間講數據和過去經驗，但還是要提醒蔣萬安，這些數字就像是溫度計的數字，但不是體感，都更數據之外，苦苦等都更的人就是等那麼多。辯論過程中，蔣萬安急著說自己沒有錯。但他更想說的是「沈伯洋會怎麼做。」

沈伯洋形容自己女兒回到家後，衝上前抱著他時眼睛有光，這是對未來和明天有期待，然而，北市市民對於未來期待不見、想像不見，失去的光要怎麼帶回來。現在市民有時候找不到市長，營養午餐出事找不到市長、老舊公寓都更和老宅延壽都找不到市長，不信任感和不安感愈來愈高。

沈伯洋說，台灣經濟成長提升國際地位，但台北沒有跟上，台北要清楚告訴國人未來到底在哪。他和蔣萬安都是復興國中小畢業，其校徽是火炬，代表復興孩子是世上的光，能綻放光彩，所以競選口號打出台北市順起來，同時將焦慮感降低，將光芒帶回給市民，這也是城市光榮感。

沈伯洋說，蔣萬安持續攻擊形象包裝一事，但自己今年選舉不以負面攻擊，而是將科技、設計並呈現不同風貌，透過選舉闡述自己想要遵守的價值。

沈伯洋表示，前幾天一位尊敬的文化人在節目講到「不要管哪個候選人贏，要管你有沒有贏，當你把票投給你想要生活方式的時候，你就贏。」很認同這句話，這就是他在這場選舉一直做的事情，強調新的治理方式、市民變成主角，跟專業人才合作，選舉文化，不做負面攻擊，也不講家人，這是想要留給台北市這座城市，未來選舉也都該像這個樣子。

沈伯洋引用禮記·禮運大同篇「使老有所終，壯有所用，幼有所長，矜寡孤獨廢疾者，皆有所養。」不應該在古書、牆壁上的話，這是他想要傳遞照顧大家的治理方式，「我的市民主義，是先有市民、才有市長。」