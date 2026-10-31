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評北市長辯論 洪孟楷讚蔣萬安「風度、高度、態度」完勝沈伯洋

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台北市長辯論今登場，民進黨台北市長參選人沈伯洋、台北市長蔣萬安，上午11時前後先後抵達會場，並上樓梳化，兩人在辯論開始前也先禮後兵，抵達攝影棚兩度上前握手互動並簡單交流，氣氛融洽。記者曾原信／攝影
台北市長辯論今登場，民進黨台北市長參選人沈伯洋、台北市長蔣萬安，上午11時前後先後抵達會場，並上樓梳化，兩人在辯論開始前也先禮後兵，抵達攝影棚兩度上前握手互動並簡單交流，氣氛融洽。記者曾原信／攝影

今午進行台北市長選舉首場電視辯論，台北市長蔣萬安交鋒民進黨台北市長候選人沈伯洋。在辯論結束後，國民黨團首席副書記長洪孟楷表示，「風度、高度、面對事情的態度」蔣萬安三度完勝，這就是一直在做事的市長格局。

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洪孟楷說，相信不少好朋友，今天中午到下午都有觀看辯論直播。選戰真的很熱，連我在跑行程、參加餐會時，都看到好幾位鄉親拿著手機緊盯直播。

洪孟楷表示，大家最關心的，無非是對城市未來發展的想像、都市更新問題如何解決，以及政治人物過去與現在能否言行一致。

洪孟楷認為，整場辯論有交鋒、有火花，但真正能夠聚焦政策的時刻並不多；不過，若從政治人物最重要的「風度、高度、態度」來看，他認為蔣萬安明顯高出一籌。

洪孟楷說明，首先是風度。兩位候選人都有備而來，但蔣萬安無論語速、表達或遣詞用字，都更加穩健完整，游刃有餘、從容不迫，展現出首都市長應有的格局與氣度。

洪孟楷續指，再來是高度。對於未來20年台北市的發展規畫，以及都市更新面臨的困難與具體解方，蔣萬安都有清楚論述。相較之下，沈伯洋明顯欠缺實務經驗，尤其談到都更需要「入口、出口」，還需要「陪伴」時？實在讓人聽到直冒大問號。

洪孟楷指出，最後是面對問題的態度。無論是毒駕、普發現金，或是對中共的態度，沈伯洋始終沒有好好面對自己過去的言論，向人民清楚說明。一個連兩年前說過的話都不敢正面回應的人，如何讓市民相信，未來不會立場反覆、一日數變？

洪孟楷表示，當然，蔣萬安也一定還有可以更好的地方，畢竟沒有人是完美的。真誠，才是大家透過這兩個小時的辯論，最能直接感受到的差異。接下來，就交給台北市民用智慧做出選擇。11月28日，不要怕，勇敢出來投票，堅定支持相信的候選人，讓台北繼續偉大、雙北繼續共好。

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