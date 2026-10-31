聽新聞
0:00 / 0:00
黃世杰飛馬祖搶票 王忠銘合體張善政讚：很關懷馬祖鄉親
桃園與離島馬祖淵源深厚，桃園市目前約有近5萬名來自馬祖的鄉親，是全台灣最多馬祖人口定居的城市。日前民進黨桃園市長候選人黃世杰飛往馬祖「搶票」，今天桃園市政府舉辦桃園媽祖昇天祭，連江縣長王忠銘則特別飛來桃園與市長張善政合體，王強調與張互動密切，張善政一定會照顧在桃園的馬祖鄉親，盼大家多支持、多協助。
八德區公所指出，5萬名馬祖鄉親在桃園生活、工作並落地生根，其中八德區更是重要聚居地。桃園媽祖昇天祭活動規畫馬祖文化表演、風燈DIY、馬祖語有獎徵答及特色美食市集等內容，透過多元體驗引領民眾認識馬祖文化，感受獨特的離島人文魅力。
張善政今天早上出席活動，表示八德區有許多馬祖鄉親，也保留不少具代表性的馬祖文化據點，市府近年持續與馬祖保持密切往來，並透過馬祖擺暝文化祭、馬祖馬拉松等活動，雙方互派人員參與，深化彼此交流。此次活動也特別邀請連江縣長王忠銘與馬祖地方代表共襄盛舉，期盼藉由節慶活動促進兩地互動，讓更多民眾認識馬祖文化。
王忠銘說，桃園與馬祖長期保持密切交流，不僅有許多雙邊交流，甚至桃園市府也曾協助縣府處理地方宮廟土地問題，很關心馬祖，也很關懷在桃園的鄉親。並提到連江縣府今年辦馬祖擺暝文化祭期間，張善政原本要出席，但因為天氣不好，在松山機場待了2小時，最後飛機飛不了未能參與，儘管如此雙方仍透過電話保持聯繫，展現深厚情誼。
王忠銘也提到，連江縣今年也率團赴桃園參觀「2026台灣設計展」，並與市府團隊交流市政經驗，期盼未來持續深化雙向交流，促進兩地合作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。