比耐震都更 沈伯洋提初篩3階段 蔣萬安酸回：這些我們早就在做

台北市長首場電視辯論登場，三立提問人黃彥怡問及沈伯洋、蔣萬安，以市長高度談地震及極端氣候的都市韌性願景。沈提出築物耐震風險初篩等三階段，並可借鏡東京「權利變換制度」；蔣反擊，北市早與知事小泉百合子多次交流，並反擊沈提的危險建物初篩等制度，「我們早就在做！」

今天電視辯論媒體提問，三立代表要兩人以市長高度談地震及極端氣候的都市韌性願景？沈伯洋表示，東京對於這種老舊的房屋的經驗非常的豐富，有幾個大面向，一是都更、另一是老宅延壽，還有一個在中間的危老；危老條例現在在立法院也在擬定相關修法措施，希望危老以後能夠更順利的進行。

沈提到，東京裡面有一個值得借鏡的一個制度「權利變換制度」。權利變換的制度因今天時間沒有辦法有那麼多的時間跟大家介紹，但它可能是一個能夠去加速的解方。

另外，沈伯洋今天辯論時也提到，還有一件事情很重要的，就是針對每一個建築物的耐震安全的疑慮，好像買食品大家都會去有效日期，如果今天過了有效日期可能就會說這個東西不要買，的確現在有耐震評估機制跟補助，但並沒有那麼完整。如果能夠先建立一套制度，對於剛剛講的權利變換，或者大家購屋時就會有一個遵循的依據。

沈提出大概有三個階段，是一定要趕快做的。第一，是建立建築物耐震風險的初篩，就是初篩的制度市政府直接來做，如說在耐震法規之前的這些建築物，老舊了之後該怎麼辦；今天初篩完之後，不是馬上給別人貼標籤，而篩檢之後發現它有問題，老宅服務團就要出現，絕對不要讓別人在網路上自己還要查表格還要問人，不是，是「服務到家門口」。

最後一個階段就是「資訊揭露」階段，不能只是市政府跟住戶之間，它有相關的一個註記，去保障購屋的「知情權」，當然不會去當這種風紀股長，就是說從體檢之後有服務，是要補強，然後讓韌性回到這座城市。

蔣萬安一開始先酸，大家很期待沈委員說要在10月提出都更政見，剛剛一路聽起來申論時說「都更要陪伴」，好不容易終於聽到說要「做初篩」，但沈委員你知道，這個初篩是市政府早就在做的。

蔣說，針對危險的建物像海砂屋、紅黃單要限期補強，也透過公安都更575的機制主動介入，讓他們盡速改建：另外，現在危險的建物像是民國63年以前的建物也提高重建誘因，提供防災型都更的容積獎勵，提高住戶、建商願意促使早日改建的意願，才是解決問題的方法。

剛沈談到的服務團，蔣萬安說，市府也早就在做，主動積極協助危險建物進行相關諮商。包括很多指標型的信維整宅、南機場，還有斯文里等，也是因為主動的協助輔導，讓他們能夠加速都更的速度，「這些早在做」。

另外包括資訊揭露，對這些危險的包括海砂屋也都有揭露。所以沈委員提出很多的政見跟想法，還是必須要非常的務實、可行，而且要了解台北市政府都已經在做了。

蔣說，市府最重要的參考，其實就是東京。他和東京都知事小池百合子見過很多次，團隊之間交流也很密切，都更最困難的是整合，因為「誘因不足、信任不夠」。民眾很擔心到底可以分回多少坪數？是不是要再自掏腰包？這樣的分擔是不是我能負荷？都更程序法規不瞭解，而讓整合卡關。所以他推出都更八箭，對症下藥，這四年台北都更案量已經成長2.4倍，是其他五都加總的1.4倍。

針對提問人提到高風險建物，蔣說，北市府也推出新政拉起三層防護網。第一，大街廓的都更基準容積從225提高到300，大幅提升誘因，讓更多的老屋有機會納入大街廓的更新；第二，5099公辦都更，只要住戶過半同意，市府就開始推動下一階段，協助主動進場幫忙試算、評估，相關的權利義務公開；第三，4年來市府推出的防災型都更，提供最多30%的容積獎勵，還有包括海砂屋575政策，只要住戶過半的同意，我們就介入，達到75%門檻就實施都更。

蔣萬安說，「未來的首都，安全不能等，我們已經進入大都更時代，我們也盤點了11種防災情境，全力建構台北成為韌性城市。」