北市長辯論交鋒 許宇甄批沈伯洋「廢話體」搬上台：暖男人設大崩壞

針對台北市長蔣萬安與民進黨候選人沈伯洋今日首場電視辯論，國民黨團書記長許宇甄表示，沈伯洋選前不斷高喊要辯論，甚至強調一定要有交叉詰問，結果真正站上辯論台，卻讓人看見沈的市政準備究竟有多不足。沈開場還能侃侃而談，後續攻防卻逐漸失去從容，臉色愈來愈凝重，政策論述也未能留下多少具體記憶點。過去精心塑造的暖男人設，在市政辯論的考驗下大崩壞。

許宇甄指出，蔣萬安在辯論中以台語「歸暝全頭路，天光沒半步」形容沈伯洋，更直言「講得口沫橫飛，做起來面目全非」，正好點出雙方差異。蔣萬安提出大巨蛋、輝達投資、YouBike前30分鐘免費、生育補助及捷運東環段等具體施政項目，沈伯洋卻把百日種樹、營養午餐及成立台北研究院等構想當成政策亮點。沈伯洋把城市治理當作文比賽，把願景講得天花亂墜，把沈最標準的「廢話體」搬上辯論台。

許宇甄表示，沈伯洋開場提出百日種樹、改善營養午餐與兒虐防治，這些都是重要議題，但政策不能只說目標，不談方法。路樹如何兼顧公共安全與養護成本？營養午餐如何確保品質與經費？兒虐防治如何強化通報及稽查？包括沈伯洋提出成立台北研究院、以AI協助市政規畫，也應說明與現有機關的職掌有何不同。城市治理需要的是預算、人力、制度與執行期程，不是每遇到一個問題，就再創造一個漂亮的新名詞。

許宇甄質疑，沈伯洋選前口口聲聲要求交叉詰問，真正進入攻防卻問A答B。蔣萬安關心北士科周邊發展與未來規畫，沈伯洋卻把焦點轉向市長出席工作會議的情形。台北市民要的是交通建設、產業升級與城市發展，不是看候選人在辯論台上查簽到簿。

許宇甄批評，沈伯洋在辯論中大談「都更陪伴員」，更顯示他對市政、都市更新政策的外行。台北市政府早在2022年就已建立陪伴員制度，蔣萬安市府也透過駐地工作站、專業輔導及住戶協調推動都更。真正困難的是產權整合、住戶分配、容積限制與行政審查，沈伯洋卻把增加陪伴人力當成政策亮點。

許宇甄質疑，照這種思路，台北交通塞車，是不是要設「通勤陪伴員」？年輕人買不起房，是不是要設「買房陪伴員」？少子化問題嚴重，是不是也要設「育兒陪伴員」？政府的責任是解決問題，不是陪人民一起等問題解決。

許宇甄批評，選舉辯論不是政論節目，更不是靠幾句玩笑就能帶過的政治表演。沈伯洋在攻防中一句「我長得像蘇巧慧嗎」，也成為網友討論焦點。幽默當然沒有問題，但面對市政議題，候選人最重要的還是正面回答問題。

許宇甄指出，從開場的侃侃而談，到後續交鋒的表情凝重，到交叉詰問氣急敗壞，沈伯洋的辯論表現讓台北市民更看清民進黨的「暖男包裝」，就是個精心營造，但完全經不起檢驗的膚淺人設。牛牽到台北還是牛，沈伯洋投入從立法院到台北選戰，就還是充滿廢話體，會把「他媽智商低落」、「名字缺什麼取什麼」掛在嘴邊的政客。

許宇甄強調，台北市長不是政治網紅，更不是靠網路聲量就能勝任的工作。蔣萬安有具體施政紀錄可以讓市民檢驗，沈伯洋同樣必須拿出財源、執行期程及完整政策配套，接受相同標準的檢驗。喊辯論可以靠嘴巴，治理城市必須靠本事；政治人設可以靠包裝，市政能力卻必須拿出證據。