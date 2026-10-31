沈伯洋問可否加LINE約下次辯論 蔣萬安：雙方團隊可溝通協調

台北市長選舉辯論今天登場，民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，很多問題台北市長蔣萬安都沒有回答，是否有機會再約下一次的辯論，若蔣萬安現在沒有辦法決定，晚一點兩人加個LINE好友也可以。蔣萬安回答，雙方團隊都可以溝通、協調，今天就是一個很成功的案例。

台北市長選舉辯論今天登場，沈伯洋在第二階段交叉詰問時指出，蔣萬安提出松機遷建，卻0會議、0計劃，就送中央，關於離島醫療後送，蔣萬安稱去桃園搭高鐵，且桃機第三條跑道的容量也無法處理松機的國內線、國際線。蔣萬安是準備很久，但都沒找人討論，還是突然提到才急忙搬出來，連台北市議員秦慧珠都表示想討論，卻得不到資料跟答案。

蔣萬安表示，沈伯洋可能還是要多了解一下台北市政府的主張跟立場，早在民國112年，北市府就發公文給行政院表達希望松機遷移的立場，因為這對整個城市發展是有利，也是市民共同的期待。他也一再強調，一定是在醫療後送、離島居民相關權益不受影響的情況下持續推進。

蔣萬安指出，一定要確保有醫療後送需求民眾的相關權益，包括可以保留直升機停機坪，未來定翼機要到桃園機場，桃園周邊醫院也可以支持。桃園市長張善政也表示，不能用現在的眼光看未來十年後桃園醫療的量能。

蔣萬安表示，打造台北AI園區，要讓稅收紅利照顧所有的市民，也要讓所有離島居民相關的醫療權益能夠得到確保，讓醫療在地化，也協助桃園各項醫療品質的提升，所以這樣的AI紅利是創造三贏，但行政院卻說要20年以後才能克服這些困難，但他看的是第一天。

蔣萬安指出，民進黨政府面對很多重大政策，也是說變就變，民進黨過去長期主張2025非核家園，2026卻突然重啟核電。行政院說要20年才能解決相關配套，「難道不是為了要卡台北打造AI園區嗎？」今天只要有心願意做，好好坐下溝通，任何問題都可以討論，但要反對，可以找一百個藉口，這就是有沒有決心的問題。

沈伯洋追問，他剛剛其實是在問蔣萬安為何要急就章，蔣萬安提到北市府給行政院的回函，但那紙回函只是在討論松機的可能性，還是沒有計劃，過去蔣萬安9次出席行政院會時也沒有提出，市議會問松機遷移的專案報告何時做的，蔣萬安也答不出來。

沈伯洋表示，既然那麼多問題蔣萬安都沒有回答，他想請問有沒有機會再約下一次的辯論，如果蔣萬安現在沒有辦法決定，晚一點兩人加個LINE好友也可以。

蔣萬安表示，雙方團隊都可以溝通、協調，今天就是一個很成功的案例。打造AI園區是台北及台灣未來長遠非常關鍵的時刻，不能讓這樣機會錯失，否則台北及整個國家就會失去機會，而讓競爭對手如韓國、新加坡迎頭趕上，甚至超越台灣。他是為人民著想，為未來經濟著想，關鍵時刻做出關鍵的決定。