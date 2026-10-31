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南市律師議員周嘉韋拚連任 陳亭妃率22議員站台力挺
民進黨台南市中西區、北區市議員周嘉韋競選連任總部今天成立，市長候選人陳亭妃、議長邱莉莉、副議長林志展率領22名議員及候選人到場力挺，政治評論家鍾年晃也特地南下助講，現場湧入超過800名鄉親高喊「凍蒜」。
周嘉韋競選總部成立大會現場氣氛熱烈，特別安排啦啦隊表演，將周嘉韋高高舉起，象徵高票連任。超過30個社團幹部也到場力挺，機車公會由理事長陳國賢帶隊送上「好彩頭」，為選戰最後衝刺加油。
政治評論家鍾年晃助講肯定台南需要專業、敢於發聲的議員留在議會，並送上「大聲公」，讓周嘉韋持續為民發聲、監督市政。
邱莉莉、林志展率領陳怡珍、李宗翰、沈家鳳、謝舒凡、陳秋宏、李偉智、黃麗招、邱昭勝、陳秋萍、朱正軒、黃肇輝、林依婷、周麗津、李啟維、李宗霖、郭鴻儀、鄭佳欣、陳皇宇、陳金鐘、林建南等22名議員及候選人站台，展現周嘉韋過去擔任民進黨團總召累積的人脈與支持。議員們呼籲，議會需要具備法律專業的周嘉韋繼續監督市政，替市民把關法案與政策。
陳怡珍致詞時，特別為周嘉韋披上象徵接棒服務的競選背帶。她表示，周嘉韋同為法律人，議會需要專業人才，地方也需要法律專業接續服務，呼籲中西區、北區選民堅定支持7號周嘉韋。
陳亭妃表示，特地到場為新生代周嘉韋加油，團結的民進黨才能穩定做事，延續賴清德、黃偉哲16年來打下的基礎。她強調，「新世代扛起新時代」，台南需要有想法、會做事的議員，成為未來市政推動的後盾，呼籲選民把優秀、專業的周嘉韋留在議會。
周嘉韋向到場鄉親鞠躬致謝，表示選戰最後階段需要大家協助拉票、催票、固票，並提醒11月28日一定要出門投票「多一票挺現任、顧一席專業問政」，盼爭取連任，持續為地方服務。
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