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南市律師議員周嘉韋拚連任 陳亭妃率22議員站台力挺

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市議員候選人周嘉韋連任競選總部成立，未連任的陳怡珍為他批上象徵接棒服務的競選背帶。圖／周嘉韋提供
民進黨台南市議員候選人周嘉韋連任競選總部成立，未連任的陳怡珍為他批上象徵接棒服務的競選背帶。圖／周嘉韋提供

民進黨台南市中西區、北區市議員周嘉韋競選連任總部今天成立，市長候選人陳亭妃、議長邱莉莉、副議長林志展率領22名議員及候選人到場力挺，政治評論家鍾年晃也特地南下助講，現場湧入超過800名鄉親高喊「凍蒜」。

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周嘉韋競選總部成立大會現場氣氛熱烈，特別安排啦啦隊表演，將周嘉韋高高舉起，象徵高票連任。超過30個社團幹部也到場力挺，機車公會由理事長陳國賢帶隊送上「好彩頭」，為選戰最後衝刺加油。

政治評論家鍾年晃助講肯定台南需要專業、敢於發聲的議員留在議會，並送上「大聲公」，讓周嘉韋持續為民發聲、監督市政。

邱莉莉、林志展率領陳怡珍、李宗翰、沈家鳳、謝舒凡、陳秋宏、李偉智、黃麗招、邱昭勝、陳秋萍、朱正軒、黃肇輝、林依婷、周麗津、李啟維、李宗霖、郭鴻儀、鄭佳欣、陳皇宇、陳金鐘、林建南等22名議員及候選人站台，展現周嘉韋過去擔任民進黨團總召累積的人脈與支持。議員們呼籲，議會需要具備法律專業的周嘉韋繼續監督市政，替市民把關法案與政策。

陳怡珍致詞時，特別為周嘉韋披上象徵接棒服務的競選背帶。她表示，周嘉韋同為法律人，議會需要專業人才，地方也需要法律專業接續服務，呼籲中西區、北區選民堅定支持7號周嘉韋。

陳亭妃表示，特地到場為新生代周嘉韋加油，團結的民進黨才能穩定做事，延續賴清德、黃偉哲16年來打下的基礎。她強調，「新世代扛起新時代」，台南需要有想法、會做事的議員，成為未來市政推動的後盾，呼籲選民把優秀、專業的周嘉韋留在議會。

周嘉韋向到場鄉親鞠躬致謝，表示選戰最後階段需要大家協助拉票、催票、固票，並提醒11月28日一定要出門投票「多一票挺現任、顧一席專業問政」，盼爭取連任，持續為地方服務。

民進黨台南市議員候選人周嘉韋連任競選總部成立，啦啦隊表演將他高高舉起。圖／周嘉韋提供
民進黨台南市議員候選人周嘉韋連任競選總部成立，啦啦隊表演將他高高舉起。圖／周嘉韋提供

民進黨台南市議員候選人周嘉韋連任競選總部成立，包括市長候選人陳亭妃及22位議員出席為他加油打氣高舉。圖／周嘉韋提供
民進黨台南市議員候選人周嘉韋連任競選總部成立，包括市長候選人陳亭妃及22位議員出席為他加油打氣高舉。圖／周嘉韋提供

民進黨台南市議員候選人周嘉韋連任競選總部成立，市長候選人陳亭妃為他加油打氣高舉。圖／周嘉韋提供
民進黨台南市議員候選人周嘉韋連任競選總部成立，市長候選人陳亭妃為他加油打氣高舉。圖／周嘉韋提供

陳亭妃 律師 議員 2026九合一選舉 台南市選舉 邱莉莉 林志展

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