辯論會現藍白合！蔣萬安尊柯文哲「為台北市打下堅實基礎」

台北市長選舉電視辯論會今天登場，台北市長蔣萬安在結論中指市政「一棒接一棒」，更要感謝柯文哲前市長，為台北市打下堅實的基礎，不管是大巨蛋、社會住宅、北士科，已然能在這樣的基礎之上，能夠快速的建設台北。

蔣萬安在結論中指出，講到對手沈伯洋委員，很多人會想到「洋流」，但是隱藏在背後的沈委員，他的主張常常天馬行空，而且有很多華麗的詞藻，就連柯文哲前市長都不知道沈委員提出的市民大道要「縫合」，到底在說什麼。

蔣萬安說，一座城市的進步，絕對不會只是一個人的功勞，而是一代又一代的人累積、共同努力才能達成。他要感謝所有市民朋友，以及所有的公務人員，為台北這座城市付出。同樣的也向過去每一位不同黨派的市長表達感謝，包括黃大洲、陳水扁、馬英九、郝龍斌市長。

蔣萬安接著說，一棒接一棒的市政，更要感謝柯文哲前市長，且柯前市長所提倡的財政紀律，也是他這4年當中非常重視的市府原則，因此，4年下來，台北市總共減債超過400億，是六都第一。

另外，蔣萬安指出，柯前市長在民進黨司法追殺之下，面對各項市府議題的時候，依然勇於站出來，非常公正給客觀的評價，而且能夠做出就事論事的意見，「我深表敬佩」。

蔣萬安在結論中也指出，曾在夜市碰到一位民眾，非常焦急地跑來說，「看到你被欺負，我們都忍耐很久。」藉由今天這個機會，好好的對他和所有民眾說，沒關係，真的沒關係，相對個人的委屈，「我更在乎的是能為台北做什麼」謝謝願意站出來，10月28日一起出門投票，支持蔣萬安，共創下一個精彩的未來。