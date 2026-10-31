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4年後台北市民生活會出現什麼改變？ 蔣萬安、沈伯洋願景曝光

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長候選人電視辯論會今天登場，民進黨候選人沈伯洋回應媒體人樊啓明提問。圖／取自YouTube「TVBS NEWS」
台北市長候選人電視辯論會今天登場，民進黨候選人沈伯洋回應媒體人樊啓明提問。圖／取自YouTube「TVBS NEWS」

台北市長候選人電視辯論會今天登場，媒體人提問藍綠候選人4年後的市民生活會出現什麼改變？市長蔣萬安結合任內政績，市民一天生活與育兒減工時、捷運完工、第二運動中心到幸福住宅等有關，民進黨候選人沈伯洋認為，關鍵在於怎麼樣讓大家更優閒的生活？

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辯論會中午12時開始，經過第一階段政見申論、兩階段交叉詰問，接著是2位媒體人提問，首先是TVBS新聞部副理樊啓明。

樊啓明指出，智慧城市、科技廊帶或移居城市等宏觀願景令人嚮往，台北市民應該更關心每天日常生活會不會因為2位帶領的北市而出現不同的改變、調整、進步。

他設定場景，一位台北市民每天通勤上班，可能是內科或北士科未來的輝達總部，他還有小孩上學、托育需求、家中長輩需要照顧。請具體描述4年後的這一天，市民的生活會出現什麼改變？

蔣萬安表示，4年後的早晨不用急著上班、請特休，家長每天可以少上班1個小時接送孩子，因為北市府今年推動「育兒減工時，不減薪」，孩子上公托不必排隊，而校校有公托，孩子上幼兒園也不再是一場「卡位戰」。

他說，市民送完孩子，搭無人自駕公車上班，路過輝達總部，感受北士科已經是世界級AI示範場域，或坐著捷運通勤，一路通往中永和，因為捷運萬大線一期已經啟用通車。下班後想運動，每個行政區已有第二座運動中心；還可以到已經啟用的全台第一座結合音樂跟圖書館的文化聚點音圖。

蔣萬安提到，長輩享受「敬老卡」福利，明年起能在超市、農會、藥局使用，他們已經很習慣搭藍色公路遊河。

他說，北市府今年開始推無菸城市，4年後，吸菸者很習慣去各地負壓吸菸室，走在台北街頭，聞不到菸味。街上老房子開始動工，整座城市都在翻新；回到家住的是都更分回、市府打造的幸福住宅。

沈伯洋認為，問題關鍵在於怎麼樣讓大家更優閒的生活？第一個重點在於時間要能空出來，最能做的是跟交通有關，也是他為什麼提出提出捷運總體檢、公車路線重新規畫及通學路網的安全。

他指出，帶小孩去上學會安心，因為有通學區維護；針對內科、北士科，從彈性工時、智慧通勤、綠色通勤都是自己之前提過的方案。用現在的方式，先空出來一些時間，才能夠講要怎麼優閒生活。

育兒部分，沈伯洋提及「家長版1999」的家長一站通，家長永遠都有一個專線可以去問，除了原來的公托、臨托，重點是減低育兒的焦慮感；運動部分，年長者運動特別重要，敬老卡能用在健身小巴，不用到健身房，而有電動巴士直接到社區，能夠直接幫長者訓練。

沈伯洋表示，搭配都市微森林政策，從健身小巴再到遠一點的公園、河濱，配合文化徑、山林徑等政策，不但是要大家有更多地方可以去，還可以促成觀光效益。他也推出親子同行卡，最主要的是商圈復甦，大家不用跑大老遠，可在家裡附近書店，參加走讀活動，書店賺到錢、父母放鬆、小孩也可學東西。

他認為，重點不是增加多少金額，而是花下去時，有沒有辦法形成一個制度上的推力，讓大家願意使用。藉由這個方案，搭配整體都市規畫，這是自己對於未來台北的願景。

台北市長候選人電視辯論會今天登場，力拚連任的市長蔣萬安回應媒體人樊啓明提問。圖／取自YouTube「TVBS NEWS」
台北市長候選人電視辯論會今天登場，力拚連任的市長蔣萬安回應媒體人樊啓明提問。圖／取自YouTube「TVBS NEWS」

台北市長候選人電視辯論會今天登場，媒體人樊啓明向兩位候選人提問。圖／取自YouTube「TVBS NEWS」
台北市長候選人電視辯論會今天登場，媒體人樊啓明向兩位候選人提問。圖／取自YouTube「TVBS NEWS」

蔣萬安 沈伯洋 願景 2026九合一選舉 台北市選舉 電視辯論

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