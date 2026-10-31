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沈伯洋猛攻營養午餐 蔣萬安嗆：傷害多少家長學生一句道歉都沒有

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
2026台北市長候選人電視辯論會今天舉行，國民黨台北市長蔣萬安（左）與民進黨台北市長候選人沈伯洋（右）在辯論會場各自比出選舉號碼合影。記者潘俊宏／攝影
2026台北市長候選人電視辯論會今天舉行，國民黨台北市長蔣萬安（左）與民進黨台北市長候選人沈伯洋（右）在辯論會場各自比出選舉號碼合影。記者潘俊宏／攝影

台北市長辯論，民進黨台北市長候選人沈伯洋質疑現任市長蔣萬安對於政策SOP不清楚，點出包含無菸城市公務員撿煙蒂、遮陽傘預算暴增、營養午餐找不到供應商等，SOP怎麼建立應跟市民說清楚。蔣表示，這些質疑都是不實說法，包含營養午餐、砍樹議題沈一再用不實說法、資訊攻擊，但面對市府澄清說明卻絕口不提。

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沈伯洋提出，蔣萬安對於SOP掌握感覺不是那麼清楚，例如無菸城市都沒做完評估就上路，導致公務員要排班數菸蒂；而遮陽傘預算在最後三個月預算爆增從1400萬增至5000萬；營養午餐喊了口號追加預算開學前還有學校找不到供應商；生生喝鮮奶兌換率下降；東門市場茄苳樹被砍，這些問題在建立SOP是哪裡出了問題。

蔣萬安指出，沈伯洋這些質疑很遺憾都是不實說法，包含營養午餐免費不等於品質打折，一樣透過原本招標、把關方式，甚至連沈同黨市長都願意跟進，現在卻為了選舉反對，還刻意散播不實言論，稱金華國中案是大規模食物中毒，但事實證明檢查都完全合格，傷害很多家長學生，卻連一句道歉都沒有。

面對樹的質疑，蔣萬安說，沈稱松山區樹木大幅減少，已發了新聞稿也出面記者會澄清，沈確還是持續製造不實言論，事實是增加了808平方公尺，喬灌木也增加了1.6萬株，而鮮奶政策當時是中央做不到甚至不願把經費留下，他親自來做拜訪4大超商、賣場業者盤點各項困難一一解決，但沈也未在立法院爭取。

沈伯洋質疑，樹的問題蔣沒有回答東門茄苳樹問題，至於免費營養午餐他並未否定，只是強調用一個好的制度執行更好，他也沒說食物中毒是希望趕快檢驗，而樹冠減少也是中研院提供資料，並沒有講到是市政府砍的，甚至有說可能是私人或工程，嗆蔣萬安剛剛說傳遞不實的訊息，「你從頭到尾講的都是不實的訊息。」反問蔣的SOP到底是怎麼建立？要怎麼去遵守？是否能夠跟市民清楚的說明？

蔣萬安回應，沈伯洋一直沿用中研報告，但市府發了多少次新聞稿、記者會再次的說明，但沈還要提出這樣資料，樹冠減少不等於砍樹，大部分都是屬於私人用地的開發、大學的校園，但沈卻一再的影射北市府、還有公務員亂砍樹，讓他非常遺憾，台北市4年種了4萬多顆樹，但卻絕口不提。

對於營養午餐，蔣萬安更指出沈伯洋申論把「三章一Q」」講成「三規一章」，連最基本概念都不瞭解，是真的關心孩子的營養午餐嗎，反嗆沈選舉到了才來關心孩子、營養午餐，但他一路走來始終如一，推動各項的政策也會不斷的精進。

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