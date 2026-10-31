沈伯洋指食安「一個台北兩個世界」蔣萬安舉毒油案：好意思質疑？

台北市長選舉電視辯論會今天登場，雙方在第二階段交叉詰問中，沈伯洋針對兒虐處理、食安議題質疑適用標準「一個台北是兩個世界」；蔣萬安回擊，北市對食安、兒虐都不逃避，但「你和民進黨怎麼面對食安毒油問題？」還好意思今天在辯論會上質疑市府。

沈伯洋指出，北市同樣是兒虐，為什麼有些案可以馬上獲得心理的諮商，有些沒有辦法，會被一再的拖延？難道跟有沒有民代反應，或是媒體關心有關嗎？還是說「跟你的推薦有關？」所以沒有辦法？

另外，沈伯洋說，食安也是，金華國中外，但成淵國中部驗出金黃色葡萄球菌，累積高達96名的學生受害，卻沒有講？「問你標準在哪裡，你沒有回答」。

蔣萬安指出，身為市長，最重要的就是為食安把關。成淵國中這個個案，即刻停業解約啟動備援機制，而且給予所有學生、家長關懷以及法律資源，「這就是我們的態度」。另外，他是三個孩子的父親，哪一個父親看到一個孩子受到不當對待，受到傷害，會不心痛、不憤怒？

蔣萬安列舉剴剴案案、培諾米達、夏莉絲等案的處理情況，接著反轟沈伯洋，令人非常訝異，匪夷所思的是竟然在立法院，沒有支持修法，這傷透了多少家長的心，現在也沒有好好誠心面對這些家長。

針對食安，蔣萬安也回擊，面對食安的問題，市府不逃避，勇氣就是面對、公開透明。但沈委員和民進黨是怎麼面對食安毒油的問題？蓋牌、掩護、護航，而且不公開，到現在民眾吃下了多少毒油，不知道、不回答。

他說，毒油造成多少風險，「你不願意面對」，到底苯駢芘生成的的原因是什麼？等到現在沒有一個清楚的答案。面對食安的議題，「你才是雙重標準」，還好意思今天在辯論會上質疑市府面對食安的態度，有沒有看看，「你在立法院對毒油的議題，有發表任何言論嗎？