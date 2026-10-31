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蔣萬安轟毒駕修法未投票、站加害者立場 沈伯洋反擊：地方職責是預防

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
2026台北市長候選人電視辯論會今天舉行，民進黨台北市長候選人沈伯洋說明參選政見。記者潘俊宏／攝影
2026台北市長候選人電視辯論會今天舉行，民進黨台北市長候選人沈伯洋說明參選政見。記者潘俊宏／攝影

2026台北市長選戰首場電視辯論今天中午12時登場，第二次交叉詰問中，台北市長蔣萬安針對毒酒駕詢問，他批沈伯洋站在加害者立場，質疑有沒有去看過受到傷害的受害者家屬？他們多期待亂世用重典「怎麼資格擔任首都市長。」沈伯洋回應，地方政府是要把預防機制做好，不是強調立院要做什麼、刑度怎麼設計。

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蔣萬安針對毒酒駕討論，直言馬英九政府時將酒駕預防性羈押，沈伯洋卻說贊成腦殘政客羈押，傷害遭酒駕破碎的家庭；昨天立院三讀修法，針對十年內毒販再度致死者，最重可以處以死刑，沈伯洋人在立法院卻沒有參加投票，酒毒駕和廢死，「你（沈伯洋）都站在加害者立場，市民到底怎麼相信你當市長會同理大家？」

沈伯洋回應，談到蔣萬安要不要回來做立委，但顯然對立院運作也不了解。昨天毒駕有關修法，反對的是不符合比例原則的提案，蔣是法律人對於比例原則熟悉吧？毒駕、殺人本來就是死刑，現行殺人就是死刑，毒駕致死的刑度要怎麼判斷值得討論。

沈伯洋說，大家都反對毒酒駕，本來就有重刑化思考，但更重要是進入司法問題，地方要做的是預防，預防甚於治療。真的要討論毒酒駕，現行警力不足？校園拒絕方案是不是不夠？校園的斷絕來源有沒有辦法？他是犯罪學家，對於防治犯罪有理論也問市民，「怎樣執行到位，這是地方政府；把預防機制做好，反而不是強調立院要做什麼、中央要做什麼、刑度怎麼設計。」

蔣萬安追問，沈伯洋一直說自己是犯罪學專家，但更重要是身為首長，願不願意傾聽人民聲音，而不是專業傲慢。所有民眾對於毒酒駕深惡痛絕，沈有沒有去看過受到傷害的受害者家屬，多期待亂世用重典「你（沈伯洋）卻展現傲慢，說要來做各方面的預防，身為首長就是要傾聽人民聲音，你不但不聽人民聲音，反而展現高傲態度，怎麼資格擔任首都市長。」

沈伯洋回應，以前自己就在犯罪被害者保護協會工作，所以對於被害者心情、保護是身體力行在做的事情，之前要保護青少年，為了讓他們回歸社會，特別學塔羅牌要打開他們心房。面對戒毒的人，會告訴大家什麼是好的戒毒方式，卻被抹黑成最大藥頭。

他說，毒駕酒駕要重刑沒問題，都是中央立法在做，但是行政院版更為充分、符合比例原則，回到剛最開始問題，地方政府該做的不來討論，台北市長辯論會，希望聽到校園毒品怎麼做？SDIRT取代生物篩檢等方式，用什麼方式測試酒駕，都是地方政府能做的事情。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

2026九合一選舉 蔣萬安 沈伯洋 毒駕 台北市選舉

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