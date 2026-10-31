陳世凱新竹站台再端台鐵5折助學子外地求學 高虹安：選舉才想到青年？

台鐵今年推出大學生優惠，50公里以上對號列車依訂票時間最低可享5折優惠。交通部長陳世凱今天回新竹替民進黨新竹市長候選人莊競程站台時，再度端出這項青年交通利多，強調許多新竹學生搭台鐵赴外地求學；新竹市長高虹安則反批，若府院為選舉才想到青年返鄉，「不免令人感到政治計算」。

莊競程今天舉辦競選總部暨百工百業後援會成立大會，陳世凱以「新竹出生的小孩」身分回鄉站台，除端出捷運、國道及智慧交通等建設牛肉，也特別談到大學生搭乘台鐵優惠。

陳世凱表示，他知道很多新竹學生都是搭台鐵，台鐵針對大學生推出5折優惠，讓年輕人到台北、台中等地讀書，搭乘50公里以上長距離路程，可透過提早訂票享有優惠，減輕跨縣市求學的交通負擔。

台鐵公司今年7月已宣布推出「大學生優惠車票」，7月20日起開放訂票，適用乘車期間為今年8月17日至明年8月16日，針對乘車區間50公里以上的對號列車，採分級折扣及限量供應。

對此競選連任的新竹市長高虹安表示，新竹市政府一直努力的，就是讓青年願意留鄉、能夠回鄉、安心在鄉。若府院為了選舉，才來到新竹，才想到青年、想到返鄉，不免令人感到政治計算。青年有自己的理想與生活，不該被當成選票工具。