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北市長辯論觸及都更 鍾沛君仿伯洋體酸：講廢話需要的是開口和閉嘴

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
2026台北市長候選人電視辯論會今天舉行，民進黨台北市長候選人沈伯洋說明參選政見。記者潘俊宏／攝影
2026台北市長候選人電視辯論會今天舉行，民進黨台北市長候選人沈伯洋說明參選政見。記者潘俊宏／攝影

台北市長電視辯論今日中午登場，台北市長蔣萬安詢問民進黨台北市長候選人沈伯洋危老都更為什麼困難？沈伯洋則回應，「都更需要的是動工和完工」。台北市議員鍾沛君在臉書貼文酸，好喔。吃飯需要的是開吃和吃完。講廢話需要的是開口和閉嘴。

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蔣萬安在辯論上場直球對決，直接問沈伯洋都市更新議題，大同區斯文里二期整宅光整合經歷十年去年終於招商成功，「你知道這麼難推動的原因是什麼，」還有「內湖灣仔次分區都更危老，長年無法都市更新，你知道原因是什麼嗎？」

沈伯洋回答，蔣萬安現在將都市更新入口調降，不過都市更新的困難可能有產權、可能有核定期間、建商到一半做不做了等，因估價與試算不一樣，每一個都是都市更新卡關的條件，他認為都市更新要等的不僅是前面的審議與核定，需要的是動工與完工。沈伯洋並強調，他推出整宅基金會再往上做20%，為了要是陪伴。

鍾沛君在臉書貼文表示，蔣市長提問，斯文里二期整宅、西湖次分區危老都更為什麼困難？沈柏洋委員：「都更需要的是動工和完工。」「都更最重要的是陪伴。」好喔。

鍾沛君更模仿伯洋體開酸，吃飯需要的是開吃和吃完。搭車需要的是上車和下車。睡覺需要的是睡著和睡醒。講廢話需要的是開口和閉嘴。

辯論 鍾沛君 都更 2026九合一選舉 蔣萬安 沈伯洋

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