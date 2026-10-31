交鋒！蔣萬安引中央黃金廊帶諷「廊什麼帶」沈伯洋：我長得像卓榮泰？

台北市長選舉電視辯論今登場，除都市更新，蔣萬安也拋北市府推動「科技廊帶」問對手沈伯洋，並且引行政院長卓榮泰、立委蘇巧慧提的黃金廊帶、AI廊帶反問沈稱「廊什麼帶？」質疑不懂AI產業；沈伯洋反擊「我長得像卓榮泰嗎？我長得像蘇巧慧嗎？我們現在討論是台北市政。」

蔣萬安第一階段交叉詰問第二個議題聚焦科技廊帶提問沈伯洋，並且針對拿卓榮泰先前稱要推動首都圈黃金廊帶、蘇巧慧讓淡海科學城連線北士科和AI廊帶，問沈先前說「科技廊帶是要廊什麼帶？」「商圈還需要腹地？」「南軟跟北士科到底要串聯什麼？」三句話問沈，「根本不懂AI產業需求，你覺得呢？」

沈伯洋一開頭回擊「我長得像卓榮泰嗎？我長得像蘇巧慧嗎？我們現在討論的是台北市的市政。」

沈說，卓榮泰指的是跨不同縣市的廊帶；蘇巧慧提到的從淡海到北士科是跨不同縣市，不同縣市本來就很常講廊帶，但是在台北市裡面，蔣講的是南科、南軟、北士科等，但他認為AI裡面有算力層、軟體層、應用層，台北市看起來適合的應該是應用層跟軟體層，算力層可能不在台北，這就是為什麼跨不同的縣市會有廊帶的討論。但是應用層在台北，每一個幾乎都是所謂的AI的客戶。

沈伯洋說，所以在這一個當下，要討論的反而是在招商過程，除了輝達大家要進來的時候，要用什麼的機制吸引大家？這也是為什麼，他提出台北研究院，跟國科會結合，在北士科本身就可以成立園區，跟居民共融，並且真的吸引AI的人才，從國小一直到大學、一直到研究院，變成是一個跟國際合作最好的方式。

沈也提到市民大道，從線形公園一直到台北車站、一直到雙子星，再跨過市民大道做縫合的，就是現在的台北市政府在做的這些專案，以前就一直有提出，但是沒有辦法確實支持，為什麼「你講縫合的時候，可以，我講縫合的時候，就會變成是一個問題？」他提出市民大道的盤點，也不是要廢除下面的停車格，是要從中間去做相關的人流串連？

蔣萬安追問，沈提到廊帶的事情，跨縣市可以廊帶，台北市我們要打造的產業廊帶就是「廊什麼帶」？對同一件事情都會有不同的標準？另，蔣也問沈，「稱市民大道縫合，你知道這次鐵路地下化之後，然後我們把它打造了市民大道，但是你現在說它切割了南北，難道新生高架、建國高架切割東西嗎？所以你對台北的歷史相關的實際狀況，真的非常不熟悉。」

沈伯洋表示，很感謝蔣市長，反而讓他在這邊，還可以跟大家解釋什麼叫做縫合。因為縫合畢竟是一個專有名詞，他用SOGO為例，SOGO的人潮如果要跨越市民大道到微風，這個時候就有一種空間跟心理的隔閡，不是因為有這個路口就一定會走過去。

沈伯洋說，所以一直到今年，台灣都還有論文在討論要怎麼樣把人流能夠輕鬆地引過去，不能只是靠現有的路口，這就叫縫合。這就是你在做線形公園到台北車站到雙子星，就是你現在正在做的事情。所以建築界講到新生高架或建國高架，東西可能有因為這樣需要縫合，南北當然也需要。

針對蔣萬安質疑要打造一個跨越基隆河的腳踏車橋，花9.5億。還有說要在條通種樹、設車架，那邊的巷弄平均路寬只有六到八米，且多半是單行道，你打算設立什麼樣的車架、種什麼樣的樹木，做得到嗎？沈反擊，蔣提到廢除松山機場遷建也要蓋橋，請問橋墩問題要怎麼解決？

沈說，為什麼他提出腳踏車橋，就是因為有橋墩落點問題。甚至蔣萬安稱松機遷建蓋橋也是要疏解交通，但很多人可能是住在新北要到內科工作，他開的是高速公路，不會開到民生社區過橋再到內湖？反質疑蔣萬安「你這樣的解決內湖交通方案，反而讓我覺得非常的疑惑，反而顯得你對於這個市政的熟悉度，並不是那麼清楚。」