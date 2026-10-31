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辯論延伸到網路 蔣萬安趁廣告空檔發Threads批沈伯洋已讀亂回

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長電視辯論今日中午登場，台北市長蔣萬安趁廣告空檔頻頻發Threads，批評民進黨候選人沈伯洋「已讀亂回」。圖取自蔣萬安Threads
台北市長電視辯論今日中午登場，台北市長蔣萬安趁廣告空檔頻頻發Threads，批評民進黨候選人沈伯洋「已讀亂回」。圖取自蔣萬安Threads

台北市長電視辯論今日中午登場，台北市長蔣萬安與民進黨台北市長候選人沈伯洋不但在辯論場上激烈交鋒，蔣萬安趁廣告空檔頻頻發Threads，批評對手沈伯洋「已讀亂回」。

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蔣萬安表示，他在辯論中，想與沈伯洋委員討論都更，回應兩分鐘，遺憾的是收到「已讀亂回」。

蔣萬安說，當我問：即使台北都更案件數成長2.4倍，在內湖區，西湖次分區、灣仔次分區涉及的十二個里，都是危老高密度的住宅區，長年無法都更的真實原因是什麼？沈伯洋委員說要陪伴。

蔣萬安也代答，事實上，因為松山機場航高的限制，讓都更困難重重。

蔣萬安也發另一篇貼文，謝謝沈伯洋在辯論中，花申論時間談了三件事，都是肯定北市府同仁四年的努力。

蔣萬安說，沈伯洋喊：把樹種回來。但台北市近2年新增1.3萬棵明年將再增3555棵。

蔣萬安也說，沈伯洋喊：立刻停業。但台北市遇到兒虐案，停招、停業、停職，終身不得任職，都是台北市一直在做的。

蔣萬安也指，沈伯洋喊：食農教育。但他任內推動食農教育，營養午餐導入「友善飼養雞蛋」。

沈伯洋 辯論 蔣萬安 2026九合一選舉 台北市選舉

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