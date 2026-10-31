快訊

股票蒸發數百萬性情大變！工程師男友從溫柔變暴躁 網急勸：快放生

蔣萬安連番開火「雙城論壇是滲透破口誰說的？」 沈伯洋反擊這一句

NBA／從落後25分到大勝湖人17分！柯瑞領軍勇士3連勝 狂寫聯盟新紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安連番開火「雙城論壇是滲透破口誰說的？」 沈伯洋反擊這一句

聯合報／ 記者邱書昱楊正海／台北即時報導
2026台北市長候選人電視辯論會今天舉行，民進黨台北市長候選人沈伯洋說明參選政見。記者潘俊宏／攝影
2026台北市長候選人電視辯論會今天舉行，民進黨台北市長候選人沈伯洋說明參選政見。記者潘俊宏／攝影

2026台北市長選戰首場電視辯論第二次交叉詰問中，台北市長蔣萬安細數民進黨候選人沈伯洋過去言論，包含「雙城論壇是滲透破口」、「中國飛彈打過來對我們有很大幫助」、「普發一萬是中共先窮台後」、「我比較吃廢死這套」、「希望以後台北有獨立公投」等，這幾句話是誰說的？

2026九合一選舉

沈伯洋回應，談到的幾乎都是中央有關的事項，「還是建議，還是你要回來當立法委員，我來當市長，這樣可能比較快點。」

沈伯洋回答，蔣市長對他的過去很有興趣，挖很多十年前、甚至十五年前的發文，要一一解釋可能要花許多時間。然而剛提到的幾乎都是中央有關的事項，「如果對普發一萬到修憲體制等有興趣，還是建議你要回來當立法委員，我來當市長，這樣可能比較快點。」

他說，所以針對和市政比較有關的雙城論壇來回答，雙城論壇前提是不能因為對方威脅而屈服，在共機擾台這些政治前提下，雙城論壇要再三思，這句話是誰說的？這是2022年蔣萬安說的。過去在柯文哲時期，面對有這樣共軍擾台狀態，雙城論壇就應該要停止。

不過，他說，若沒有政治、資安顧慮，兩國家資訊交流很好，像是自己所提的運動驛站，上海也有。如果蔣自認為是抱持善意交流，到最後迎來最近最大一次軍演，上次蔣萬安雙城論壇回來後，中共軍演就出現，這不是破不破口，這是國防問題。

蔣萬安隨後追問，沈伯洋不管是雙城論壇、財劃法將將財源放寬被稱為是「散財童子」，就連普發現金都說是中共先窮台的策略。

沈伯洋回應，普發現金和中共先窮台策略的發文，當時有寫到並非共產黨所做，文章都還能找到。另外，財劃法是要舉債來做，且立法院直接修法導致預算膨脹，違背憲法與預算法精神，對我們來講是不正確事情。「批評應基於事實，而非假消息抹黑」。

雙城論壇 蔣萬安 沈伯洋 2026九合一選舉 電視辯論 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

直球對決！辯論攻勢拋「都市更新案例」問沈伯洋…蔣萬安轟：已讀亂回

沈伯洋批會議出席率低 蔣萬安諷沈「突然關心毒品…卻不到立院開會」

細數滿滿政績 蔣萬安喊出「說到做到」堅持到底、始終如一

北市長辯論今登場…蔣拋政績 沈避被激怒

相關新聞

蔣萬安連番開火「雙城論壇是滲透破口誰說的？」 沈伯洋反擊這一句

2026台北市長選戰首場電視辯論第二次交叉詰問中，台北市長蔣萬安細數民進黨候選人沈伯洋過去言論，包含「雙城論壇是滲透破口」、「中國飛彈打過來對我們有很大幫助」、「普發一萬是中共先窮台後」、「我比較吃廢死這套」、「希望以後台北有獨立公投」等，這幾句話是誰說的？

辯論登場了！沈伯洋「先攻」提上任要解砍樹、兒虐和營養午餐三件事

2026台北市長選戰首場電視辯論今天中午12時登場，第一階段政見申論題分別8分鐘，民進黨台北市長候選人沈伯洋先感謝蔣市長答應辯論，知道最近蔣市長身體微恙、抱病參加，祝福早日康復。同時提到營養午餐部分，他說，不是一個禮拜一瓶鮮奶這麼簡單，上任百天要結合食農教育；同時取消廚餘秤重，不用讓教師做無謂工作。

直播／台北市長辯論會登場！蔣萬安、沈伯洋正面交鋒

2026台北市長選戰首場電視辯論會由TVBS與三立電視聯合舉辦，將於10月31日（周六）中午12時登場，地點在TVBS攝影棚舉行。尋求連任的國民黨台北市長蔣萬安，將與民進黨台北市長候選人沈伯洋同台辯論，針對個人政見與時事議題進行答辯。

甩感冒…蔣萬安全身藍西裝上陣辯論 曝出門前石舫亘給了深情擁抱

台北市長電視辯論今中午登場。民進黨候選人沈伯洋在主辦單位安排下先到場，台北市長蔣萬安約11點05分抵達會場，蔣穿上全套深藍色西裝，並打上與2022年電論辯論相似的藍紫點圖樣領帶到場。儘管先前因太累感冒身體不適，蔣今一現身，精神奕奕，氣色相當好，也比出「五號」高喊「有信心！」

獨／蔣萬安辯論應援團曝 戴錫欽領軍白相挺、被出征「講晚安女孩」也加入

台北市長選舉電視辯論今天中午登場，蔣萬安今出席選戰辯論會，場內應援團陣容曝光。20人應援團由戴錫欽擔任團長，集結議會黨團代表、競選團隊及市府代表。其中，日前代表蔣萬安抽中5號的「講晚安女孩」Yakira，也由蔣萬安親自邀請，再度加入應援行列。

沈伯洋猛攻營養午餐 蔣萬安嗆：傷害多少家長學生一句道歉都沒有

台北市長辯論，民進黨台北市長候選人沈伯洋質疑現任市長蔣萬安對於政策SOP不清楚，點出包含無菸城市公務員撿煙蒂、遮陽傘預算暴增、營養午餐找不到供應商等，SOP怎麼建立應跟市民說清楚。蔣表示，這些質疑都是不實說法，包含營養午餐、砍樹議題沈一再用不實說法、資訊攻擊，但面對市府澄清說明卻絕口不提。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。