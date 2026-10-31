蔣萬安連番開火「雙城論壇是滲透破口誰說的？」 沈伯洋反擊這一句

2026台北市長選戰首場電視辯論第二次交叉詰問中，台北市長蔣萬安細數民進黨候選人沈伯洋過去言論，包含「雙城論壇是滲透破口」、「中國飛彈打過來對我們有很大幫助」、「普發一萬是中共先窮台後」、「我比較吃廢死這套」、「希望以後台北有獨立公投」等，這幾句話是誰說的？

沈伯洋回應，談到的幾乎都是中央有關的事項，「還是建議，還是你要回來當立法委員，我來當市長，這樣可能比較快點。」

沈伯洋回答，蔣市長對他的過去很有興趣，挖很多十年前、甚至十五年前的發文，要一一解釋可能要花許多時間。然而剛提到的幾乎都是中央有關的事項，「如果對普發一萬到修憲體制等有興趣，還是建議你要回來當立法委員，我來當市長，這樣可能比較快點。」

他說，所以針對和市政比較有關的雙城論壇來回答，雙城論壇前提是不能因為對方威脅而屈服，在共機擾台這些政治前提下，雙城論壇要再三思，這句話是誰說的？這是2022年蔣萬安說的。過去在柯文哲時期，面對有這樣共軍擾台狀態，雙城論壇就應該要停止。

不過，他說，若沒有政治、資安顧慮，兩國家資訊交流很好，像是自己所提的運動驛站，上海也有。如果蔣自認為是抱持善意交流，到最後迎來最近最大一次軍演，上次蔣萬安雙城論壇回來後，中共軍演就出現，這不是破不破口，這是國防問題。

蔣萬安隨後追問，沈伯洋不管是雙城論壇、財劃法將將財源放寬被稱為是「散財童子」，就連普發現金都說是中共先窮台的策略。

沈伯洋回應，普發現金和中共先窮台策略的發文，當時有寫到並非共產黨所做，文章都還能找到。另外，財劃法是要舉債來做，且立法院直接修法導致預算膨脹，違背憲法與預算法精神，對我們來講是不正確事情。「批評應基於事實，而非假消息抹黑」。