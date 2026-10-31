王世堅站台讚陳俞融問政犀利 何欣純簽承諾書推台中普發現金

民進黨台中市長候選人何欣純、北區市議員候選人陳俞融今天舉行聯合競選總部成立大會，現場湧入千名支持者，立委王世堅、民進黨秘書長徐國勇等人到場力挺。王世堅稱讚陳俞融問政犀利，逐項檢視盧市府15項幸福政見、272項方案，算出完成率僅21.3%，並追出捷運藍線1615億元預算核銷率僅3.25%，強調「議員就是要這樣監督」，呼籲選民不要因為認為她穩當選而分散選票。

何欣純上台後，親自為陳俞融披上彩帶、授予戰旗，強調陳俞融是全台中第一位與她合掛看板的議員，未來若當選市長，需要陳俞融在議會協助，讓民進黨團更有力量。

何欣純也提出老人健保補助、敬老愛心卡擴大使用、成立青年局及0至6歲幼兒每月1500元營養津貼等政見，並簽署普發現金政策承諾書，表示當選後將於上任第一次議會會期提出追加預算，推動台中普發現金，讓中央、地方共同發放。

壓軸到場的經濟部長龔明鑫也在普發現金手板簽名，為兩人政見背書。陳俞融則表示，4年來8個會期質詢全勤，提出322件提案，懇請選民集中選票。活動另有歌手楊烈、大支接力演出，王世堅也與陳俞融合唱網路洗腦歌曲，炒熱現場氣氛。