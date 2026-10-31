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影／黃世杰赴蔡永芳競總成立 喊八德捷運建設加速、不要幽靈公車
選前假日衝刺，民進黨桃園市長候選人黃世杰今天行程滿檔，接連出席多場議員候選人聯合競選總部成立活動。今早到八德出席議員候選人蔡永芳競總成立，黃肯定蔡認真服務、重視教育支持重返議會，接著強調八德是桃園發展最快之處，捷運建設一定要加速，也必須跟中央要有最好溝通，盼鄉親支持勝選。
黃世杰今天接連安排出席六場聯合競選總部成立活動，分赴八德、楊梅、觀音與中壢區替議員候選人站台。八德區部分，早上出席回鍋參選的蔡永芳競總成立，下午將出席爭取連任的許家睿聯合競總成立活動。
黃世杰一早跟著蔡永芳大進場，不少支持者揮舞旗幟吶喊，受到熱烈歡迎。黃致詞表示，八德是現在全桃園發展最快地方，雖然捷運還在蓋很辛苦，但未來前途光明，強調八德有多條捷運綠線經過，未來桃園交通找不到比八德還要方便的地方。
「捷運建設一定要加速，必須跟中央有最好溝通。」黃世杰接著談到，綠線延伸中壢機電標延宕三年好不容易發包，但土建標還有困難，他若當選會攜手地方一起努力，並爭取中央補足預算盡快開工。
同時黃也主張改善公車系統，包含路線合理化、不要幽靈公車，並提到八德是新城市與舊聚落融合的地方，新開發區要做好停車解決塞車問題，也希望生活圈六號道路盡快施作、大鶯豐德交流道建設能跟地主協調，以最快速度處理推進。
民進黨桃園市黨部主委張火爐致詞則提到，黃世杰雖然不比台北市長候選人沈伯洋會唱歌、講話趣味，但他頭腦很好，「政見說的出來、作的到」；並推薦身旁的蔡永芳耿直服務好，四年前不幸被害到落選，如今捲土重來，希望能還給阿芳一個公道。
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