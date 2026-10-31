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影／黃世杰赴蔡永芳競總成立 喊八德捷運建設加速、不要幽靈公車

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
民進黨桃園市黨部主委張火爐致替八德區市議員候選人蔡永芳授戰旗。記者張裕珍／攝影
民進黨桃園市黨部主委張火爐致替八德區市議員候選人蔡永芳授戰旗。記者張裕珍／攝影

選前假日衝刺，民進黨桃園市長候選人黃世杰今天行程滿檔，接連出席多場議員候選人聯合競選總部成立活動。今早到八德出席議員候選人蔡永芳競總成立，黃肯定蔡認真服務、重視教育支持重返議會，接著強調八德是桃園發展最快之處，捷運建設一定要加速，也必須跟中央要有最好溝通，盼鄉親支持勝選。

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黃世杰今天接連安排出席六場聯合競選總部成立活動，分赴八德、楊梅、觀音與中壢區替議員候選人站台。八德區部分，早上出席回鍋參選的蔡永芳競總成立，下午將出席爭取連任的許家睿聯合競總成立活動。

黃世杰一早跟著蔡永芳大進場，不少支持者揮舞旗幟吶喊，受到熱烈歡迎。黃致詞表示，八德是現在全桃園發展最快地方，雖然捷運還在蓋很辛苦，但未來前途光明，強調八德有多條捷運綠線經過，未來桃園交通找不到比八德還要方便的地方。

「捷運建設一定要加速，必須跟中央有最好溝通。」黃世杰接著談到，綠線延伸中壢機電標延宕三年好不容易發包，但土建標還有困難，他若當選會攜手地方一起努力，並爭取中央補足預算盡快開工。

同時黃也主張改善公車系統，包含路線合理化、不要幽靈公車，並提到八德是新城市與舊聚落融合的地方，新開發區要做好停車解決塞車問題，也希望生活圈六號道路盡快施作、大鶯豐德交流道建設能跟地主協調，以最快速度處理推進。

民進黨桃園市黨部主委張火爐致詞則提到，黃世杰雖然不比台北市長候選人沈伯洋會唱歌、講話趣味，但他頭腦很好，「政見說的出來、作的到」；並推薦身旁的蔡永芳耿直服務好，四年前不幸被害到落選，如今捲土重來，希望能還給阿芳一個公道。

民進黨桃園市長候選人黃世杰一早跟著八德區市議員候選人蔡永芳大進場，不少支持者揮舞旗幟吶喊，受到熱烈歡迎。記者張裕珍／攝影
民進黨桃園市長候選人黃世杰一早跟著八德區市議員候選人蔡永芳大進場，不少支持者揮舞旗幟吶喊，受到熱烈歡迎。記者張裕珍／攝影

民進黨桃園市長候選人黃世杰一早跟著八德區市議員候選人蔡永芳大進場，不少支持者揮舞旗幟吶喊，受到熱烈歡迎。記者張裕珍／攝影
民進黨桃園市長候選人黃世杰一早跟著八德區市議員候選人蔡永芳大進場，不少支持者揮舞旗幟吶喊，受到熱烈歡迎。記者張裕珍／攝影

民進黨桃園市長候選人黃世杰今天出席八德區市議員候選人蔡永芳聯合競選總部成立活動。記者張裕珍／攝影
民進黨桃園市長候選人黃世杰今天出席八德區市議員候選人蔡永芳聯合競選總部成立活動。記者張裕珍／攝影

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