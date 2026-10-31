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母雞帶小雞衝刺！李四川連趕3場聯合競總成立 近5千人相挺

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長候選人李四川（圖左）今日上午接連出席三場議員聯合競總成立大會，吸引民眾熱情力挺。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長候選人李四川（圖左）今日上午接連出席三場議員聯合競總成立大會，吸引民眾熱情力挺。記者林媛玲／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今日上午接連出席議員候選人蔡佩呈、議員黃永昌及議員劉哲彰三場聯合競總成立大會，吸引近五千名鄉親熱情力挺、氣氛沸騰。李四川表示，新北各項在地建設與發展需要有執行力，懂基層的團隊攜手打拚，未來擔任市長會攜手29區不分顏色的力量，與議會緊密合作，接棒侯友宜市長推動各項市政建設，讓新北越來越好。

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李四川首站到泰山出席與蔡佩呈的聯合競總成立大會，現場逾千人力挺，對「三寶媽」年輕女力蔡佩呈投入選戰，李四川表示，少子化是當前嚴峻的國安問題，願意生到第三胎的家庭非常值得鼓勵，蔡佩呈繼承父親宋明宗議員的服務精神，兼具年輕衝勁、工作能力強與顧家的責任感，是最厲害且優秀的人才。

李四川強調將全力推進「五泰輕軌」、「泰板輕軌」，打通蘆洲、五股、泰山、新莊、板橋等地區的交通連接，讓泰山鄉親交通更方便；並將接棒侯市長加速推動新泰塭仔圳重劃，帶動更多產業進駐、創造就業機會。

新北市長侯友宜今也站台力挺，他指出泰山的國民運動中心，「去做的人就是李四川！」兩人同任副市長時合作無間，李四川做事情很實在，更向現場鄉親喊話，全力支持「好好做代誌」的李四川。今日活動，新北市副市長劉和然、立委洪孟楷、內政部前部長李鴻源等人均到場站台。

李四川稍晚前往土城出席與議員黃永昌的競選總部成立大會，現場近三千人高喊凍蒜，李四川表示，土城未來建設，他將全力推動「大漢溪捷運縱貫線」，由民生汐止線向西延伸，串聯三重、新北第二行政中心、新莊、塭仔圳、新北巨蛋城、土城產業園區、麥仔園與大柑園，打造雙北30分鐘核心生活圈。

隨後李四川又到新店出席與劉哲彰的競選總部成立大會，他提及未來擔任市長，將加速推動新店寶高智慧園區第二期，強化AI軟體、資通訊與數位應用發展基地；並將全力推動中和光復線南向延伸至新店，銜接環狀線、安坑輕軌、央北及十四張開發區，提供新店、中永和往返雙北核心地區的交通廊道，讓新店鄉親交通更便利，上班上學通勤更方便。

國民黨新北市長候選人李四川（圖左）今日上午出席與蔡佩呈的聯合競總成立大會，吸引民眾熱情力挺。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長候選人李四川（圖左）今日上午出席與蔡佩呈的聯合競總成立大會，吸引民眾熱情力挺。記者林媛玲／攝影

李四川今出席與議員黃永昌聯合競總成立大會，現場近三千人到場力挺，氣氛熱鬧滾滾。圖／李四川競辦提供
李四川今出席與議員黃永昌聯合競總成立大會，現場近三千人到場力挺，氣氛熱鬧滾滾。圖／李四川競辦提供

李四川 劉哲彰 2026九合一選舉 新北市選舉

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