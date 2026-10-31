沈伯洋批會議出席率低 蔣萬安諷沈「突然關心毒品…卻不到立院開會」

台北市長辯論今天登場進入第一輪交叉詰問火藥味濃厚，民進黨台北市長候選人沈伯洋聚焦現任蔣萬安面對各項會議出席率低甚至不出席，更質疑蔣行徑讓局處首長「上梁不正下梁歪」，也不出席會議。蔣反嗆，市府是分層負責、分工合作，而重大事件他不僅親自召集主持專案會議並走入基層，反嗆沈糾結工作會議，為何立法院相關會議也都不參加。

沈伯洋第二輪提問用公館圓環開場，稱蔣萬安稱拆圓環讓事故率下降，但今天早上統計又回到事故率第一名，附近路口更也成為事故熱點前十名，之所以會這樣就是因為事前沒做好評估，更拿出手板指出，蔣萬安面對各項重要會議包含托育制度、毒防、兒少福利會議等出席率都很低，甚至寶林茶室、無菸城市跨局處會議，都未出席該如何領導台北市。

蔣萬安回嗆，沈伯洋很不了解市政，面對重大突發事件，絕不可能等到定期開會時間才啟動，身為市長第一時間就召集，親自主持各局處、專案會議，這就是面對各項問題態度。蔣舉例，剴剴案他所主持會議就有4次，更親自和孩子家長面對面溝通，他強調面對問題絕不是只是在會議室裡開會，而是直接走進基層到地方傾聽心聲，才能在制度把社安網編織更完善。

蔣也質疑，沈伯洋對於毒品、兒虐、颱風假、教師權益等都突然很關心，但沈卻都沒有出席立院相關議題會議，質疑為何選舉到了突然很關心，然說說希望怎麼做、卻沒有提出實際辦法，他身為市長一直全面來面對，他不會隱瞞、遮蔽，而是最大程度的揭露，面對、並解決問題，「但你連會議都不參加」。

沈伯洋說，兒虐他早已提案通過專法，這些都是他在還沒參選前說，更點出他問的是蔣為何會議不出席，蔣卻沒有回答問題，見受害家長也是市長本應做的事，他身為參選人都見了4次，更對於蔣出席會議問題轟「上梁不正下梁歪」，出席相關訴願、法規會出席率低，但富邦金控董事會16次出席14次，「你是不是在帶領著你的局處首長，連會議都不主持跟參加？」

蔣萬安強調，台北市政府就是分層負責、分工合作，有各項工作會議、任務型委員會，會請各局處定期檢視相關政策、瞭解問題，然後將各項方案提報到市政會議，來跨局處討論定案，他身為市長也主持三個重要的會報，包含治安、道安、公安會報，掌握北市攸關安全各項議題，沈這麼糾結各項的工作會議，但身為市長要抓大方向、做正確的決策，「如果你這麼在意這些工作委員會，那未來是不是至少在立法院的這些委員會，至少這幾個議題應該去關心？」

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885