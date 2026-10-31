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蔡英文、蕭美琴合體挺林國漳 喊話宜蘭贏台灣就贏

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
民進黨宜蘭縣長候選人林國漳今天成立溪南競選總部，副總統蕭美琴站台，大讚林誠懇、專業，是料好實在的「果醬哥」。圖／民眾提供
民進黨宜蘭縣長候選人林國漳今天成立溪南競選總部，副總統蕭美琴站台，大讚林誠懇、專業，是料好實在的「果醬哥」。圖／民眾提供

民進黨宜蘭縣長候選人林國漳今天成立溪北競選總部，黨內雙大咖前總統蔡英文與副總統蕭美琴站台相挺，大讚林國漳專業、溫暖也有執行力，是料好實在的在地「果醬哥」，也能和中央配合帶動宜蘭發展，最後一哩路戒慎恐懼也要樂觀期待，「宜蘭贏，台灣就贏」。

2026九合一選舉

蔡英文憶及18年前她擔任民進黨主席，是民進黨最艱困的時候，當時她到宜蘭，仍受到鄉親熱烈支持，隔年地方選舉贏回宜蘭，也讓民進黨重新找回信心；喊話18年後的今天要再次團結，讓林國漳高票當選，宜蘭贏台灣就贏。

蔡英文說，她前一陣子與林國漳一起到冬山仁山步道爬山，林國漳說起對宜蘭的感情與未來規畫，眼睛都亮起來。宜蘭科學園區第三期正在建設，未來會增加400億元產值、創造1300個工作機會，行政院也核定許多重大交通建設，需要最有執行力的林國漳，配合中央接手推動後續工作。

她表示，林國漳要引進新科技帶動傳統產業升級，讓宜蘭有更好的產業、更多的工作機會，也加碼生育補助每胎3萬元，分攤照顧家庭壓力，讓青年人留在宜蘭敢生、能養，「他已經準備好了」。

蕭美琴提到，20多年前受前縣長游錫堃邀請，在雪山隧道工地吃年夜飯，現在中央仍持續在宜蘭投入資源和重大建設，未來宜蘭的交通和經濟會大步向前，讓更多年輕人留在宜蘭成長、成家、就業、學習、安老。

蕭說，各項跡象顯示宜蘭人非常有機會重新找回光榮感，但放心、安心的時間還沒到，必須戒慎恐懼，距離投票1個月，最後一哩路要繼續拚，讓縣長、宜蘭隊都高票當選。

林國漳感嘆這次選舉受到很多抹黑，30年前陳定南選縣長也是一樣被抹黑，當時就是他擔任委任律師，代表陳定南提自訴，讓被告受到有期徒刑的判決。現在對手走老路，用奧步拼命抹黑他，「對手的看板都寫我的名字，都在抹黑、罵我」，不過，宜蘭有多項重大建設在開展，產業、交通等即將面臨半世紀以來最大的改變，站在關鍵的十字路口，宜蘭一定要選出有能力、有遠見的候選人。

民進黨宜蘭縣長候選人林國漳今天成立溪南競選總部，前總統蔡英文站台力挺，喊話「宜蘭贏，台灣就贏」。圖／民眾提供
民進黨宜蘭縣長候選人林國漳今天成立溪南競選總部，前總統蔡英文站台力挺，喊話「宜蘭贏，台灣就贏」。圖／民眾提供

林國漳 蕭美琴 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 蔡英文

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