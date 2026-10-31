影／莊競程競總成立 賴總統出席力挺莊交通政見

2026台北市長選戰首場電視辯論第二次交叉詰問中，台北市長蔣萬安細數民進黨候選人沈伯洋過去言論，包含「雙城論壇是滲透破口」、「中國飛彈打過來對我們有很大幫助」、「普發一萬是中共先窮台後」、「我比較吃廢死這套」、「希望以後台北有獨立公投」等，這幾句話是誰說的？

2026-10-31 13:33