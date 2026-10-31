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影／莊競程競總成立 賴總統出席力挺莊交通政見

攝影中心／ 記者胡經周／新竹即時報導
民進黨新竹市長候選人莊競程（中）上午舉辦競選總部暨百工百業後援會成立大會，賴清德總統（左）、民進黨立委柯建銘（右）等出席力挺。記者胡經周／攝影
民進黨新竹市長候選人莊競程（中）上午舉辦競選總部暨百工百業後援會成立大會，賴清德總統（左）、民進黨立委柯建銘（右）等出席力挺。記者胡經周／攝影

民進黨新竹市長候選人莊競程上午舉辦競選總部暨百工百業後援會成立大會，賴清德總統出席力挺。

2026九合一選舉

賴清德致詞時表示，新竹當前最嚴重問題就是交通，力挺莊競程提出「3加2輕軌路網」等五大改善方案，更點名藍白主席都來新竹，喊話綠營「最後一定要贏」。

賴清德喊話，新竹縣支持鄭朝方、新竹市支持莊競程，讓兩人雙雙當選，透過縣市合作整合公車路線、解決交通問題。他稱莊競程是「浪漫的理工男」，具台大生醫工程博士及公共治理經驗，相信政治能靠專業及客觀數據改變城市。

民進黨新竹市長候選人莊競程（中）上午舉辦競選總部暨百工百業後援會成立大會，賴清德總統（左）、莊競程妻子方心慧（右）等出席力挺。記者胡經周／攝影
民進黨新竹市長候選人莊競程（中）上午舉辦競選總部暨百工百業後援會成立大會，賴清德總統（左）、莊競程妻子方心慧（右）等出席力挺。記者胡經周／攝影

莊競程 賴清德 政見 2026九合一選舉 新竹市選舉

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