直球對決！辯論攻勢拋「都市更新案例」問沈伯洋…蔣萬安轟：已讀亂回

台北市長選舉電視辯論今中午登場，今天電視辯論最大亮點「交叉詰問」，台北市長蔣萬安率先提問都市更新，並且直球對決，直接問沈「內湖灣仔等次分區危老長年無法都更」的原因，因沈伯洋沒有針對蔣萬安提出的個案回答，蔣萬安直接批沈伯洋，「你還真的是不了解市政，非常不熟悉，『已讀亂回』」。

蔣萬安、沈伯洋今天電視辯論會登場，第一階段交叉詰問，蔣萬安抽籤抽到先提問，蔣萬安直球對決，直接問沈伯洋都市更新議題，蔣一開始提問提到，當市長就是要解決問題，要解決問題，就是要對症下藥。他舉自己推動都市更新包括信維整宅、南機場、虎林街60巷等案例，經過這四年，台北市的都市更新數是之前的2.4倍，更是其他五都加總更1.3倍，蔣萬安沈伯洋，大同區斯文里二期整宅光整合經歷十年去年終於招商成功，「你知道這麼難推動的原因是什麼，」還有「內湖灣仔次分區都更危老，長年無法都市更新，你知道原因是什麼嗎？」

沈伯洋回答，謝謝蔣市長提出都市更新，沈伯洋反擊蔣萬安的都市更新政策，表示台北市老宅特別多，30年以上高達7成，才會台北市的都市更新案數目比其他縣市多，不過沈說，台北市都市更新不能只秀漂亮數字，必須要看都市更新的入口與出口。

沈伯洋說，蔣萬安現在將都市更新入口調降，不過都市更新的困難可能有產權、可能有核定期間、建商到一半做不做了等，因估價與試算不一樣，每一個都是都市更新卡關的條件，他認為都市更新要等的不僅是前面的審議與核定，需要的是動工與完工。

沈伯洋反擊蔣萬安之前提出的7599政策，現在動工是零，沒有辦法動工，會讓民眾等都市更新，就會愈來愈焦躁。沈說，都市更新最重要是陪伴，不能把都市更新開口開這麼寬，入口這麼窄，好像今天急診非常多，結果蔣是讓掛號的人愈來愈多，「這是沒有意義的事情」，現在最重要反而是陪伴制度，所以他推出整宅基金會再往上做20%，為了要是陪伴，甚至要加入更多人力，讓公家的介入變得更容易，這樣的方式，才有辦法讓都市更新往下推進。

蔣萬安追問，「沈委員，你還真的是不了解市政，非常不熟悉，『已讀亂回』」，沈伯洋針對他問的幾個實際案例「都沒有回答」。

蔣也拿實際政績反擊沈伯洋「我早就在做的7599政策，75%門檻政府就介入試算，你都不了解？」「康樂街7599專案完成，簽約你都不清楚」，並且反擊沈伯洋「沈委員，你都不知道，剛剛提到的這些案例，就是因為松山機場航高限制，讓都市更新困難重重。」