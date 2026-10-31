影／結緣36年！吳敦義夫人蔡令怡高雄跨刀助選挺「男版」黃裕庭

36年前結下的緣分，化作跨越兩代的溫情支持！前行政院長、前高雄市長吳敦義當年南下高雄選市長，與黃新郡夫婦結下深厚情誼，如今黃家第二代黃裕庭從里長轉戰市議員，夫人蔡令怡特地搭高鐵南下，為從小看著長大的晚輩披上競選彩帶、站台助選，為兩家情誼再添佳話。

蔡令怡表示，36年前吳敦義從南投南下高雄參選市長時，透過南投友人介紹，結識黃裕庭父親黃新郡夫婦，黃家是吳敦義當年來到高雄最早認識的民間友人，雙方交情純粹，沒有任何利害關係，數十年來始終保持聯繫。

蔡令怡回憶，吳敦義卸任高雄市長後，黃新郡嫁女兒時還邀請吳敦義擔任證婚人，足見兩家情誼深厚。她形容黃新郡待人熱情、善於招呼朋友，相處時總讓人如沐春風，也因這份長年情誼，黃裕庭決定更上層樓參選議員，她與吳敦義都相當關心。

蔡令怡說，從小看著他長大，黃裕庭腳踏實地、勤快認真，連任兩屆里長，平時主動服務鄉親，對長輩親切有禮，跑基層曬得黝黑，都讓她印象深刻。

蔡令怡表示，自己離開高雄多年，仍有鄉親主動上前打招呼令她感動，她也大力推薦黃裕庭，盼鄉親支持他當選議員，有機會擴大服務範圍，為更多市民爭取權益。

值得注意的是，該選區出現名字同音「男女版黃裕庭」，國民黨市議員黃紹庭涉案未連任，改由妹妹黃玉婷以報准參選投入選戰，與國民黨提名候選人黃裕庭同音，成為地方選戰話題。蔡令怡特別提醒選民認清候選人支持「男版」黃裕庭，盼選民投對人、集中選票。

國民黨市長候選人柯志恩也到場助選，批民進黨對手賴瑞隆自稱高雄「第四棒」，卻漏算吳敦義、韓國瑜，她表示，吳敦義任內推動植樹、地下水道及捷運，對高雄發展具有前瞻貢獻，不容抹煞，更嗆「不管賴是第幾棒，3號柯志恩都要他三振出局」。

柯志恩說，民進黨不該將高雄視為禁臠，執政太久就該下台反省，籲選民支持「2號黃裕庭、3號柯志恩」，讓好事接二連三，把國民黨提名候選人送進議會，力拚勝選。

前行政院長、前高雄市長吳敦義夫人蔡令怡今天南下高雄為國民黨提名前金、新興、苓雅選區市議員候選人黃裕庭站台、親披競選彩帶。記者郭韋綺／攝影

國民黨市長候選人柯志恩也到場為議員候選人黃裕庭站台助選。記者郭韋綺／攝影